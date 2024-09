Iker Muniain eligió San Lorenzo por "amor" y por la pasíón de los argentinos con el fútbol

Buenos Aires, 8 sep (EFE).-El flamante refuerzo del San Lorenzo y excapitán del Ahtletic Club de Bilbao Iker Muniain dijo que eligió el ‘Ciclón’ porque “era lo que buscaba” para su carrera y por el “amor” que siente por el fútbol argentino y la pasión que demuestra el país por el deporte.

“El amor por el fútbol argentino nace desde la pasión por el fútbol. Siento que aquí en Argentina esa pasión es mucho mayor que en otros lugares y al reunir todos esos factores, a mí me hace feliz vivirlo de una manera tan intensa”, expresó Muniain en una entrevista subida por San Lorenzo a su canal oficial de YouTube.

El exintegrante del Athletic de Bilbao firmó su contrato hasta diciembre de 2025 el viernes pasado, según informó la institución, que agregó: “llegó en condición de libre”.

“Se dio la oportunidad, la valoré y me llenó mucho por dentro. Era lo que buscaba. Al club lo conocía y seguía en la liga argentina y había visto sus partidos e hinchadas. Cuando se dio esa oportunidad me hizo mucha ilusión, la valoré con todo el cariño del mundo y hoy estamos para trabajar”, agregó el pamplonés.

De acuerdo con el mediocampista español, que arrancó su carrera en el Bilbao Athletic -equipo filial del Athletic Club de Bilbao-, su llegada al club del barrio porteño de Boedo es “para trabajar”, encontrar su mejor versión y ayudar a sus compañeros en “todo lo que pueda”.

Muniain, de 31 años, arribó a un San Lorenzo que está atravesando un momento difícil, ya que se ubica en el puesto 23 de 28 en el torneo Liga Profesional del fútbol argentino y se encuentra lejos de los puestos de clasificación a competiciones internacionales en la tabla anual.

“El objetivo siempre es ganar. El camino es prepararse para ganar. “Estamos aquí. Ya hemos empezado. Creo que van a llegar momentos muy bonitos y muy felices para San Lorenzo. Ojalá seamos muy felices”, indicó.

El club fue recientemente eliminado en los octavos de la Copa Libertadores por el Atlético Mineiro brasileño, y también quedó fuera de la Copa Argentina, tras caer ante Vélez Sársfield también en octavos.

El jugador fue recibido con mucho afecto por los aficionados del club, que lo acompañaron incluso a su revisión médica esta semana, y se integrará en los próximos días al plantel joven del 'Ciclón' e intentará aportar su juego para acercar al equipo a los primeros puestos de la clasificación.

El centrocampista, campeón dos veces de la Supercopa de España (2015 y 2021) y una de la Copa del Rey (2024) con el club donde se formó y jugó toda su carrera, pudo cumplir su deseo de formar parte de la Liga argentina, un anhelo que había expresado hacía tiempo.

“Mucha gente se sorprende de que haya tomado esta decisión, está claro que el fútbol se mueve por el dinero, pero no podía dejar pasar esta oportunidad, no me quería arrepentir de algo que siempre me había ilusionado hacerlo. Si no lo tomaba ahora, quizás luego no se me daba”, explicó. EFE

aam/jl