Ferran Torres: "Una victoria así sabe por diez"

Ginebra, 8 sep (EFE).- Ferran Torres aseguró que juegan cada partido "como si fuese una final" y tras golear a Suiza en inferioridad numérica, afirmó que "una victoria así sabe por diez".

"Hemos sabido sufrir, lo importante ha sido el equipo para sobreponerse a la expulsión. Es la unión que tenemos y por eso no es casualidad ser campeones de Europa, somos una familia más que un equipo, nos llevamos muy bien y eso en el campo se nota", aseguró en la zona mixta del Stade Ginebra.

Ferran Torres dio una asistencia y marcó el cuarto tanto de España jugando la segunda parte. Destacó el espíritu de lucha y el sacrificio de todo el equipo tras la expulsión de Robin Le Normand en el primer acto.

"Se ha visto que prácticamente no hemos tocado la pelota en la segunda parte pero hemos sabido defender y aprovechar nuestras armas. Una victoria así sabe por diez", dijo.

"Sabía que no me iba a poder lucir mucho ofensivamente porque iba atener que ayudar mucho en defensa pero confiaba en tener mis ocasiones y hoy las he aprovechado. No será una Eurocopa o un Mundial pero cada partido lo afrontamos como si fuese una final. Se ha notado como lo hemos celebrado en el área pequeña", concluyó.

Ginebra, 8 sep (EFE).- Joselu Mato resaltó la capacidad de adaptación de la selección española al partido en Suiza para acabar goleando (1-4), en un mal terreno de juego y bajo la lluvia jugando con diez desde el minuto 20 por la expulsión de Robin Le Normand.

"Si hay que ponerse el mono y las botas de chubasco se ponen. Nos ayudó ir ganando 2-0 once contra once, luego es difícil jugar con diez tantos minutos pero hemos tirado de garra para conseguir un resultado muy meritorio", aseguró en la zona mixta del Stade Ginebra.

Joselu marcó el primer tanto del partido y en un gesto de agradecimiento por su confianza, se lo dedicó al seleccionador Luis de la Fuente.

"Es sinónimo de agradecimiento. Fue el que apostó por mí, nos jugábamos hoy tres puntos importantes y ha confiado en mi como titular. Es un abrazo por la relación que tenemos y la amistad", reconoció.

"En la selección somos todos muy buenos. Es complicado jugar más. El trabajo del míster es extraordinario y estoy contento de estar aquí, aportar y sumar. Es un orgullo representar a tu país y cualquiera de los 25 lo hubiera hecho igual", añadió.

El delantero reivindicó el nivel que mantienen jugadores como Aymeric Laporte o él jugando en ligas menores en Arabia Saudí o Catar.

"Estas ligas están creciendo mucho, el ritmo no está bajando, estoy jugando todos los minutos y he venido muy fresco. Me encuentro en un momento muy bueno de mi carrera y estoy con muchas ganas de venir a la selección. Hoy hemos hecho un gran partido ante una grandísima selección como Suiza. Tenemos que seguir así", defendió.

"Alguno me retiraba hace unas semanas y ahora me preguntan por el Mundial. Primero tenemos que pensar en la Nations League y poco a poco. Es verdad que la madurez me ha dado saber el sitio en el que estoy y lo que puedo aportar. La experiencia es un grado y me ha llevado donde estoy. He pasado por muchos clubes los últimos años, han sido apasionantes y sigo creciendo. Espero seguir aportando triunfos con la selección española", deseó.