El PSOE critica a Feijóo por sus declaraciones sobre Venezuela: "Vuelve a protagonizar otra metedura de pata sonrojante"

El PSOE ha arremetido este domingo contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de hacer el ridículo en política internacional y "protagonizar otra metedura de pata sonrojante" por sus recientes declaraciones sobre la postura del Gobierno respecto a Venezuela el día que se le ha concedido asilo político al opositor venezolano Edmundo González. En una publicación en su cuenta de X, el PSOE ha calificado de "metedura de pata sonrojante" las declaraciones de Feijóo en una entrevista publicada este domingo en 'El Mundo' donde asegura que España debería liderar la solidaridad con el pueblo venezolano. El PSOE ha señalado que es "difícil tener peor don de la oportunidad" y que es "muy complicado hablar más para hacerse daño a uno mismo". Además, ha añadido que queda "descubierta la farsa del interés" del PP por Venezuela porque para ayudar a Venezuela "son mejores los hechos, como hace el Gobierno de España, que las palabras huecas de Feijóo". "Desde el viaje del selfie que el PP se niega a confirmar si se pagó con dinero de todos los españoles, a la inmensa metedura de pata de hoy, es innegable que para ayudar a Venezuela son mejores los hechos, como hace el Gobierno de España, que las palabras huecas de Feijóo o Isabel Díaz Ayuso", dice el PSOE. La publicación finaliza subrayando que "alguien que no es presidente porque no quiere no puede hacer estos ridículos en política internacional". BOLAÑOS Y ALEGRÍA El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños y la ministra de Educación, FP y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría también han recuperado en X titulares de Feijóo dos días después de las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio acusando al Gobierno de Sánchez de "vergonzosa connivencia" con la dictadura de Maduro por no reconocer a Edmundo González como vencedor. Bolaños contrapone esas palabras de Feijóo con una noticia sobre la llegada del opositor venezolano a España y escribe: "Lo que te cuenta el PP 'vs' La realidad". Alegría también contrapone las declaraciones de Feijóo con la noticia de la llegada a España y escribe: "Y así con todo. Ánimo, Alberto".

Compartir nota: Guardar Nuevo