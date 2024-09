(Crónica) El Zaragoza 'estrena' La Romareda apabullando al Elche (3-0)

El Real Zaragoza estrenó las últimas reformas en La Romareda con una apabullante victoria sobre el Elche (3-0) en el duelo más destacado del domingo en la jornada 4 de LaLiga Hypermotion, mientras que en el resto de los tres partidos partidos de la jornada apenas se vieron dos goles. Sin duda, el duelo entre dos históricos del fútbol español como Zaragoza y Elche, ambos con pasado en Primera, se lo llevaron los maños. En la primera parte resistió el equipo ilicitano hasta que Mario Soberón aprovechó un error defensivo, en el 36', para dar ventaja a los aragoneses. Josan estuvo cerca del empate para el Elche, con un tiro potente y diagonal que nadie tocó ni rozó pese a pasar por un bosque de jugadores. No se movió el marcador hasta la segunda parte, después de que Óscar Plano dejara al Elche en inferioridad al pisar a un rival. Los de Éder Sarabia, con uno menos, se resignaron a ver como el Zaragoza iba a más, creciéndose con el paso de los minutos. Y fue Soberón, de nuevo, en el 67' quien logró de un remate de cabeza casi en plancha, con un centro lejano, ampliar el marcador que cerró Francho Serrano en el 83' con un disparo lejano, dejando los 3 puntos para los de Víctor Fernández, que siguen liderando Segunda con 3 victorias y un empate. Menos goles deparó el resto de la jornada. En Ferrol, el Racing y el Mirandés empataron sin goles un duelo dominado por los de Miranda de Ebro pero sin fortuna de cara a gol en A Malata. En el Racing de Ferrol debutó el delantero Bebé, pero su equipo se vio incapaz de crear peligro a un Mirandés que sumó su tercer empate, invicto todavía, mientras que el Racing Ferrol sigue sin ganar. Sí lo hizo el Levante UD en casa del FC Cartagena (0-1) gracias a un solitario gol de su capitán José Luis Morales, en el minuto 28, culminando con un tiro cruzado una buena contra de los 'granota'. Los de Valencia son cuartos, con 8 puntos, mientras que los murcianos, que no pudieron empatar en lo que restaba de partido, siguen cerca de la zona roja, con una sola victoria. Y con otro solitario gol ganó el CD Eldense al Almería (1-0) en el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat de Elda, gracias a Juan Tomás Ortuño y su zarpazo en el 84'. Los valencianos siguen en estado de gracia en este inicio de LaLiga Hypermotion, con 7 puntos y en sexta plaza, mientras que el Almería no levanta cabeza y está en mitad de la tabla, lejos de poder luchar por el ascenso. --RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 4 DE LALIGA HYPERMOTION. Viernes 6. Tenerife - Racing de Santander 0-1. Sábado 7. Granada - Deportivo 1-1. Huesca - Burgos 0-1. Real Sporting - Real Oviedo 3-1. Córdoba - Málaga 0-0. Domingo 8. Racing de Ferrol - Mirandés 0-0. Cartagena - Levante 0-1. Eldense - Almería 1-0. Real Zaragoza - Elche 3-0. Lunes 9. Albacete - Eibar 21.00 horas. Castellón - Cádiz 21.00 horas.

