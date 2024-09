Carmen Borrego recibe un corte en directo por parte de su hijo José María Almoguera

Carmen Borrego se sentó anoche en '¡De viernes!' para recordar a su madre, María Teresa Campos, tras cumplirse un año de su fallecimiento, pero también tuvo que hablar de la actualidad y eso implicaba hacerlo de su hijo, José María Almoguera. El joven ha aparecido esta semana posando en un photocall y atendiendo a los medios, una actitud que ha sido de lo más comentada ya que siempre había renegado de la prensa... Además, se ha especulado sobre la posibilidad de que comience a dar entrevistas y sentarse en los platós de televisión. Antes de entrar a plató, Beatriz Archidona hablaba con Borrego sobre esta delicada situación familiar que vive con su hijo y esta desvelaba por sorpresa que le había enviado un mensaje a Paola Olmedo tras la exclusiva. Una afirmación que llamó la atención... pero que Carmen aclaró al momento. La hija pequeña de María Teresa Campos le puso un mensaje para que supiera que estaba dispuesta a sentarse a hablar con ella y aclarar todas las diferencias y Paola le contestó que ella también, pero sin cámaras. Eso sí, la hermana de Terelu Campos comentó que ese encuentro se produciría si a su hijo José María le parece bien y no pone ningún impedimento, ya que por encima de todo está su hijo. Minutos más tarde, el joven entraba por teléfono. Y no precisamente para hablar del conflicto que tiene con su exmujer y su madre, llamó por teléfono para recordar a su abuela: "Solo decir que mi abuela ha sido lo más grande en mi vida. La echo mucho de menos y siempre la querré mucho". En ese momento, Santi Acosta le daba la oportunidad de saludar a su madre públicamente y, para sorpresa de todos, contestaba: "Ahora mismo no, muchas gracias", unas palabras que no sentaron nada bien a la colaboradora. Tras su intervención, Carmen expresaba su pesar: "Se lo agradezco, no me lo esperaba, pero creo que saludar no cuesta nada. Es que parece que he matado a alguien" y su hermana, le quitaba hierro al feo: "Tampoco me ha sorprendido. Sé como es él. Entra en un momento de nerviosismo y creo que las cosas van en que no quería que se utilizara para otras cosas". Sin embargo, minutos más tarde Borrego anunciaba que había recibido un mensaje de su hijo pidiéndole disculpas por el corte y explicándole que se había puesto nervioso... ¿será esta la antesala de una posible reconciliación entre madre e hijo?

Compartir nota: Guardar Nuevo