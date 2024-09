Boeing y sindicatos de la Costa Oeste de EEUU logran un acuerdo para desactivar una huelga

La empresa Boeing y el sindicato Asociación de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) han alcanzado un acuerdo para desactivar la huelga prevista para el próximo viernes y a la que estaban convocados unos 33.000 trabajadores. "Las negociaciones son un tira y afloja y aunque no ha habido forma de conseguir el éxito en todos los puntos, podemos decir honestamente que esta propuesta es la mejor que hemos negociado en nuestra historia", ha destacado el sindicato en un comunicado. El acuerdo incluye incremento general de los salarios del 25 por ciento en el periodo que cubre el acuerdo, seguridad de los puestos de trabajo y "un futuro para todos", según el comunicado del sindicato. "Hemos conseguido el programa del nuevo avión comercial si se lanza durante el periodo del acuerdo para nuestros miembros en Puget Sound y Portland", se reduce el coste del seguro sanitario y se mejora el sistema de pensiones, han añadido. El acuerdo deberá ser ahora ratificado por las bases del sindicato, pero los cuadros de la organización obrera aseguran que cumple con los objetivos. "Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el sindicato sobre una oferta histórica que os cuida a vosotros y a vuestra familia", ha destacado la CEO de la sección de aviones comerciales de Boeing, Stephanie Pope, en un comunicado. Boeing tiene además una fábrica no sindicada en Carolina del Sur en la que se construye el 787 Dreamliner. De hecho, los últimos retrocesos en las condiciones laborales los ha conseguido la empresa bajo la amenaza de llevarse la producción del 737 Max y del 777X a plantas no sindicadas.

