Sofía Cristo advierte que habrá más demandas

Sofía Cristo y Bárbara Rey no han pasado un buen año. Primero fueron las declaraciones de Ángel Cristo Jr. en '¡De viernes!', luego las exclusivas que hizo en prensa escrita y, por último, su participación en 'Supervivientes' donde siguió hablando de ellas en términos negativos. Ahora que sabemos que madre e hija han tomado medidas legales contra todos aquellos que han hablado de ellas y han difundido lo que Ángel expresaba por primera vez de forma pública, nos interesa saber en qué punto se encuentra este proceso. Hemos hablado con Sofía y nos ha confirmado que "van a haber más demandas", dejando claro que está asesorada por su equipo de abogados y que todo lo que les aconsejen a hacer, lo hará: "Yo estoy asesorada por ellas, y todo lo que me digan que tengo que hacer, lo voy a hacer. Porque yo, como no entiendo de leyes...". Eso sí, nos ha dejado claro que "de mí se han dicho muchas menos cosas" y por eso su demanda tiene menos fuerza que la de su madre porque "la que más perjudicada ha salido de todo esto es mi madre, pero bueno, yo también salgo bastante perjudicada"... lanzando un mensaje: "Que se preparen todos, ya está". En cuanto a cómo se encuentra su madre, que ha pasado por meses muy complicados por todas las barbaridades que se han dicho sobre ella, Sofía se mantenía al margen, pero recalcaba que pase lo que pase "tiene una hija maravillosa".

