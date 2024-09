Scholz mantiene su intención de presentarse a las elecciones de 2025 en Alemania

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha reiterado su intención de presentarse como candidato a liderar el Gobierno en las elecciones previstas para septiembre de 2025 a pesar de los malos resultados electorales en las recientes elecciones regionales y a las críticas de sus socios de la coalición "semáforo" que lidera. "Estoy firmemente convencido de que el SPD (Partido Socialdemócrata) y yo recibiremos un mandato tan fuerte en 2025 que también lideraremos el próximo Gobierno", ha afirmado Scholz en una entrevista que publica este sábado el diario 'Tagesspiegel'. El domingo pasado, el SPD obtuvo sus peores resultados electorales hasta la fecha en los estados federados de Turingia y Sajonia, con un 6,1 y un 7,3 por ciento de apoyo, respectivamente. El resultado en Turingia es además el peor de la historia del partido en unas elecciones regionales. "Gobernar no será más fácil, así que debemos hacerlo", ha apuntado el canciller. Su objetivo es "un Gobierno dirigido por el SPD". A la pregunta de si la idea de cuatro años más de gobierno de coalición no le agotaría, respondió: "Soy corredor y estoy en buena forma. Eso también se necesita". Scholz ha manifestado su inquietud ante el surgimiento de "propuestas inverosímiles" antes de las próximas elecciones. "Una visión honesta y veraz de la realidad puede quedar rápidamente en el camino", ha advertido, y ha defendido así que la campaña en las próximas elecciones gire en torno al carácter y la honestidad. "Para el SPD y para mí es importante presentar ideas pragmáticas y realistas sobre cómo Alemania puede progresar de verdad", ha afirmado. En referencia a los malos resultados que pronostican las encuestas para el SPD, Scholz ha apuntado que hacía tiempo que había resuelto tomar nota de las mismas, pero no comentarlas nunca. "Basar la política en las encuestas nunca es una buena idea. Por cierto, ya he ganado varias elecciones en mi vida política, aunque las encuestas no lo sugerían", ha remachado. A la pregunta de si dejaría la candidatura a canciller al ministro de Defensa, el también socialdemócrata Boris Pistorius, en caso de llegar a la conclusión de que el SPD tendría más posibilidades con él, Scholz ha respondido que "Boris Pistorius, como muchos otros, también quiere que vuelva a ser candidato a canciller. Yo lo veo exactamente igual". Scholz ha aprovechado además para criticar a los medios de comunicación, acusándoles de no informar adecuadamente. "Demasiado a menudo solo se informa sobre: quién se comporta bien, quién se comporta mal, quién está guapo o utiliza un lenguaje especialmente ingenioso", ha afirmado. "Me molesta cuando la visión de la política se centra en el estruendo teatral que se oye cuando se lleva a cabo cada reforma decisiva y el contenido apenas desempeña un papel en la información", se ha lamentado.

