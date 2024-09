Presidenta del Supremo mexicano se une a las protestas contra reforma al Poder Judicial

Ciudad de México, 6 sep (EFE).- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, se unió este viernes a las protestas contra la reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que busca, entre otras cosas, la elección de los jueces por voto popular.

Al grito de “¡El Poder Judicial no va a caer, no va caer!” Piña se unió a los inconformes que protestaron este viernes a las afueras de la Cámara de Diputados, luego de que el miércoles pasado el Congreso aprobara en lo general y lo particular la reforma, que ahora pasará al Senado mexicano para ser avalada.

Las protestas, que ya suman más de dos semanas, se dan también en medio de la decisión de Piña, quien el jueves sometió a discusión si el Alto Tribunal podría suspender el procedimiento de discusión de la reforma en el Congreso que impulsa la elección de jueces por voto popular.

Este viernes, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que el que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenen el proceso legislativo de la iniciativa en el Congreso de la Unión sería una “aberración”, “una violación” flagrante a la Constitución y una intromisión a la división de poderes.

“No tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial”, sostuvo.

Debido a las diferentes manifestaciones que se han generado por la reforma, los senadores, que se alistan para votar la iniciativa la próxima semana, han acordado cambiar su sede principal a la antigua casona de Xicoténcatl, en el centro de la capital mexicana.

La discusión de esta reforma también ocurre entre advertencias de organismos multilaterales como las Naciones Unidas, empresariales como la International Chamber of Commerce, American Society, entre otras entidades financieras y calificadoras como Fitch Ratings, Citibanamex, Stanley Morgan, UBS, así como de las embajadas en México de Estados Unidos y Canadá.