Pablo Bustinduy celebra "el rendimiento extraordinario" del Equipo Paralímpico Español en Paris 2024

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, remarcó este sábado "el rendimiento extraordinario" del Equipo Paralímpico Español en los Juegos de París, y recordó a los deportistas que su misión es "no cesar nunca en la reivindicación y en la lucha de la igualdad en los derechos fundamentales". "Es un placer poder acudir a esta recepción para celebrar el rendimiento extraordinario de la delegación española en estos Juegos Paralímpicos. Creo que lo más importante es que nuestros atletas y nuestras atletas han dado la imagen de un país diverso, capaz, país orgulloso de su diversidad y de todas sus capacidades", señaló Bustinduy a los medios durante la recepción realizada en la Embajada de España en París a la que acudieron SAR la Infanta Doña Elena y los presidentes del CSD y el Comité Paralímpico Español (CPE), José Manuel Rodríguez Uribes y Miguel Carballeda, respectivamente. Para el político, "es especialmente importante proyectar esta imagen en un año como este", en el que el Gobierno ha sido capaz de "hacer la primera reforma social de la Constitución para, en su artículo 49, consagrar los derechos de las personas con discapacidad y especialmente de las mujeres y de las niñas con discapacidad". "Así que creo que este rendimiento extraordinario tiene que servir para que el conjunto de la sociedad española renueve su compromiso con todo lo que falta por hacer en materia de accesibilidad, de empleo, de vivienda, de educación, de discriminación de género. Nos queda muchísimo camino por andar, pero en España existe un amplísimo consenso social para que avancemos en esta senda y construyamos un país donde cada vez se desmonten más barreras y cada vez pueda brillar más esa igualdad de la diversidad de la que hoy estamos tan orgullosos y orgullosas", añadió. El ministro reconoció que en sus "últimas 48 horas" en París se ha sentido "partícipe de la emoción y del esfuerzo colectivo" y se quedó con el bronce ganado en tenis en silla por Martín de la Puente y Dani Caverzaschi, "una síntesis de todos los valores que esta delegación ha defendido de manera tan brillante". Bustinduy recalcó que son "muy importantes los resultados", pero que es "igual de importante lo que no se ve". "Y lo que no se ve en estas circunstancias es precisamente eso, que cuando somos capaces de desmontar las barreras y de crear espacios seguros e inclusivos, espacios de igualdad, lo que queda es la vida, la victoria, la derrota, la alegría y la tristeza", apuntó. "Y creo que ese es un modelo que tenemos que ser capaces de replicar en todas las esferas de la vida política, social y económica. Creo que ese es el aprendizaje que tenemos que sacar de estos Juegos Paralímpicos", añadió. Posteriormente, en su discurso ante las autoridades y deportistas, el ministro pidió "darse la enhorabuena en colectivo" porque cada parte "desde su responsabilidad ha contribuido a que la imagen" de España en Paris 2024 "haya sido extraordinaria". "La gran responsabilidad en ello lo habéis tenido los y las deportistas. Creo que a veces se proyecta sobre vosotras y vosotros una responsabilidad excesiva, como si tuvierais que representar, en cierto modo, toda una serie de virtudes, como si tuvierais que inspirar y hacer pedagogía para que el resto de la sociedad comprenda. Y creo que lo que tenéis que hacer es exactamente lo que habéis hecho, demostrar vuestro talento, esfuerzo y capacidad", subrayó. Bustinduy cree que durante los Juegos se ha visto que "las personas con discapacidad tienen derecho a ser iguales siendo diversas como sucede en otros muchos ámbitos de la sociedad" y que "la responsabilidad de los poderes públicos y de la sociedad civil es trabajar para desmantelar las desigualdades estructurales del día a día". "Os diría que la única obligación que tenéis, más allá de demostrar vuestro esfuerzo, capacidad y talento, es no cesar nunca en la reivindicación y en la lucha de la igualdad en los derechos fundamentales", aseveró. El dirigente celebró "los avances" que se han logrado y que "hace unas décadas podía parecer imposible", pero también pidió "hacer un ejercicio prospectivo hacia adelante para darse cuenta de todo lo que falta por hacer", citando principalmente "la cuestión de la paridad" en el equipo de cara a Los Angeles 2028. "Y el Gobierno es el primero tiene que ser capaz en este momento de asumir la responsabilidad de avanzar en todo aquello que falta por hacer. Lo que hemos hecho entre todos y todas en estas semanas es fundamental porque sirve para dar nuevo ímpetu a ese enorme consenso que existe en la sociedad española para seguir avanzando en este ámbito", prosiguió. Por ello, "la mayor inspiración" que se puede sacar de estos Juegos Paralímpicos es el de "redoblar el compromiso y la determinación para seguir avanzando", y quiso hacer "un agradecimiento específico" a Miguel Carballeda y Alberto Jofre, presidente y director gerente del Comité Paralímpico Español (CPE), "por toda una trayectoria de trabajo" y su "vocación de servicio público de dejar un legado que pueda seguir avanzando y que pueda mejorar".

