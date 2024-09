María José Suárez deja claro que no quiere tomarse nada con Álvaro Muñoz Escassi tras lo sucedido

Después de protagonizar grandes titulares este verano tras su ruptura sentimental con Álvaro Muñoz Escassi por un presunta infidelidad de la que se enteró por correo electrónico, María José Suárez está pletórica y dispuesta a comenzar esta nueva etapa con su mejor sonrisa. "Estoy en un punto en el que tenía muchas ganas de dejar atrás el verano para empezar con mi proyecto de trabajo" nos aseguraba la modelo, haciendo referencia a su incorporación como colaboradora en 'Y ahora Sonsoles'. Eso sí... es hablarle de Escassi y cambiarle el humor, ya que cuando le preguntábamos si le ha empezado a caer mal el jinete, de manera tajante nos confirmaba que no: "¿Qué me va a caer mal, chiquillo? A ver, si una persona es mi pareja, ¿cómo te va a caer mal? Una cosa es que ya no estemos juntos, que cada uno tenga su vida y ya está". Tirando de ese sentido del humor que siempre le ha caracterizado, María José dejaba claro que no quiere tomarse nada con él tras lo sucedido: "No, yo ahora mismo no tengo ganas de ninguna porra, y ni café tampoco, pero yo tengo muchas ganas de invitarme. Tengo ganas de un puchero, en mi casa, en mi cocina nueva, una mesa camilla y una película".

