José María Almoguera se prepara para dar el salto a la televisión

Después de ver este jueves, 5 de septiembre, a José María Almoguera posando por primera vez en un photocall, las reacciones no han tardado en llegar. Su prima, Alejandra Rubio, y su madre, Carmen Borrego, han dado su opinión en 'Vamos a ver' y además, se ha desvelado el posible cambio de actitud que tendría a partir de ahora el exmarido de Paola Olmedo. "Yo me he quedado en shock, siendo sincera, es que le he visto con ese traje, en un photocall y he dicho 'no sé qué ha pasado', no me lo esperaba en este tipo de eventos, pero si quiere hacerlo, me parece fenomenal" confesaba Alejandra. Por su parte, Carmen también ha comentado que "me he quedado en shock, me ha sorprendido sabiendo lo que pensaba antes", pero ahora parece que su hijo ha decidido cambiar por completo su actitud con los medios. Tal y como se ha desvelado en 'Vamos a ver', el joven tendría pensado empezar a participar en los programas de televisión y, quién sabe, ofrecer alguna entrevista para hablar de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto. Tanto es así que, al parecer, ya tendría representante. Una información que ha dejado boquiabierta a su prima, que aprovechaba su colaboración en el programa para afirmar que "si las entrevistas son para hablar mal de Carmen, conmigo que no cuente, tengo buena relación con él, pero si va a ir por ese lado que no cuente conmigo para nada". Borrego, que no ha dudado en intervenir en el espacio por teléfono, ha dejado claro que "mi hijo lleva recibiendo ofertas un año y no lo ha hecho, lo que a mí me consta es que ha dicho que no, entonces, hasta que no lo haga, no lo digamos", desmintiendo la información. A pesar de ello, la hermana de Terelu Campos ha confesado que "todo lo que haga, excepto si va contra su familia, me parecerá bien" y que ayer le vio "súper educado y, además, me consta que josé es un tío muy educado, noble y trabajador", por lo que "si da una entrevista a lo mejor es porque tiene necesidad de aclarar todo lo que se ha dicho".

