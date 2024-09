Isa Pantoja no se cree que su madre vaya a mudarse a Madrid

Inminente mudanza de Isabel Pantoja a Madrid. Tal y como se ha hablado a lo largo de esta semana en los diversos programas de televisión, la tonadillera podría viajar hasta Madrid la semana que viene para ver la casa que habría elegido en la capital y empezar con la mudanza. Una decisión radical con la que la reina de la copla empezaría de cero su vida y cerraría una etapa de encierro en Cantora... finca que quiere vender para deshacerse de todos los problemas económicos que ha arrastrado durante años. Sin embargo, todavía hay quien no cree que la cantante vaya a instalarse en Madrid. Es el caso de su hija Isa, que nos confesaba este viernes que "hasta que no lo vea no lo creo" aunque confiesa que se alegrará si es por el bien de su madre: "Si es para algo bueno y eso pues bien". También pudimos hablar con ella sobre problemas de salud que la cantante vendría arrastrando desde hace meses y, sin pelos en la lengua, nos explicaba que "si ella está haciendo esas cosas de trabajo antes de atender otras de salud pues supongo entonces que está todo bien y ya está. Eso es lo importante". En cuanto a la venta de Cantora, la colaboradora de televisión se mostraba reacia a hablar de ello, pero sí que insistía en que ella no sabe nada de los famosos trajes de Paquirri que tendría todavía en su poder: "No".

