EEUU pide a Israel investigar la muerte de la activista estadounidense tiroteada en Cisjordania

Las autoridades de Estados Unidos han pedido este viernes al Gobierno de Israel abrir una investigación sobre la muerte de la activista estadounidense de ascendencia turca Aysenur Ezgi Eygi, tiroteada por militares israelíes cuando protestaba contra la expansión de los asentamientos de colonos en los alrededores de la ciudad de Nablús, en Cisjordania. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha trasladado la preocupación del Gobierno estadounidense por la "trágica muerte" de Eygi y ha expresado sus condolencias a sus familiares y amigos. Así, ha confirmado que Washington se ha puesto en contacto con el Gobierno israelí para pedir más información al respecto y solicitar la apertura de una investigación. Sus comentarios llegan poco después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, lamentara la muerte de la activista y asegurara que las autoridades estadounidenses tomarán las medidas necesarias al respecto una vez se conozcan más detalles sobre lo sucedido en Beita. La propia Jean-Pierre ha manifestado también que compartirá más información "una vez la obtenga". "El presidente Joe Biden cree realmente que no hay mayor prioridad que la seguridad y la protección de los ciudadanos estadounidenses allá donde estén. No quiero adelantarme a nada. Estamos pidiendo una investigación. Tenemos que dejar que el proceso siga su curso, como ha dicho el propio secretario de Estado, así que voy a dejarlo ahí. Simplemente no quiero lanzar hipótesis", ha aseverado. Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condenado lo que considera una "intervención bárbara" por parte de las fuerzas israelíes durante una "protesta civil". "Seguiremos esforzándonos en todas las plataformas para poner fin a esta política de ocupación y genocidio de Israel, que lleva casi un año en marcha y ha matado a 41.000 personas, incluidos niños, jóvenes y viejos", ha afirmado en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X. Previamente, el Ministerio de Exteriores de Turquía ha expresado sus condolencias a las familias de la activista y ha responsabilizado de manera directa al Gobierno de Benjamin Netanyahu. "Israel intenta intimidar a todos aquellos que llevan ayuda a los palestinos y combaten de manera pacífica contra el genocidio", ha señalado. Sin embargo, "esta política de violencia no funciona". El Ministerio turco ha reclamado que las autoridades israelíes responsables de crímenes contra la humanidad y "todos aquellos que las apoyan incondicionalmente" rindan cuentas de los abusos ante la Justicia internacional. Otros países, como Qatar y Jordania, han condenado también lo sucedido y han exigido que se haga justicia. "Este crimen atroz es solo parte de los crímenes cometidos por la ocupación israelí contra los palestinos, su causa y sus Derechos Humanos", ha indicado el Ministerio de Exteriores qatarí en un comunicado. "El silencio de la comunidad internacional ante estas violacioes es un incentivo para cometer más atrocidades", recoge el documento. El Gobierno jordano, por su parte, ha hecho hincapié en que la situación "merece que los responsables sean llevados ante la justicia". "Su muerte es una continuación de los crímenes de Israel contra los civiles palestinos en Gaza y Cisjordania", ha añadido.

