De la Fuente: "Nosotros somos víctimas del calendario, no responsables"

Ginebra, 7 sep (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, respondió a las quejas de los clubes por las ventanas para partidos de las selecciones, habló de "hipocresía" al recordar que luego todos quieren tener futbolistas internacionales, y defendió el espacio selección asegurando que son "víctimas del calendario" y "no responsables" del mismo".

"Realmente no siento presión de clubes, lo que hacemos es pensar primero en los futbolistas pero con la selección también tienen que jugar. Es un calendario que se establece con clubes, UEFA y FIFA. Todos acuerdan que sea así. Nosotros lo cumplimos, jugamos en nuestras ventanas y nada más. Hacemos lo que tenemos que hacer, representar a un país. Es la selección y hay que darle la importancia que tiene", pidió.

Lanzó mensajes directos y muy claros De la Fuente apuntando a un doble discurso de los clubes que se lamentan por las lesiones de sus futbolistas en partidos con sus selecciones pero que, a la vez, desean que vayan.

"Todos los jugadores quieren venir a la selección y todos los clubes, sin excepción, quieren que sus jugadores estén en la selección. Nosotros somos víctimas del calendario, no responsables", defendió.

"Se es bastante injusto porque conozco muchas cosas y todos estos años los clubes nos transmiten otras. Por eso, con conocimiento de causa digo que todos los clubes quieren jugadores en la selección. Esa parte de hipocresía de quejarnos sólo cuando la cosa puede ir medianamente mal. El momento de quejarse es cuando se establece el calendario sabiendo como va a ser el año", denunció.

De la Fuente aseguró que a los que se quejan de la cantidad de partidos en la temporada y que promueven que se eliminen las ventanas de selecciones durante el curso para dejar todo para el mes de junio, serán los mismos que se quejarían en el caso de que se cambiase.

"Hay muchos partidos pero hay que encontrar el equilibrio para que el negocio siga funcionando, velar por la salud de los futbolistas y ver que número de partidos pueden jugar. ¿Cuando hay que meter los partidos de la selección, en junio? Pues sería la misma historia, se dirá que al terminar la temporada un mes de competición. Esto es más antiguo que el andar para adelante, como dirían en Andalucía. Hay hipocresía y se es injusto".

Además, defendió el seleccionador español que cualquiera de sus jugadores que no arrastra problemas físicos o golpes, están preparados para jugar dos partidos con tres días de diferencia entre ambos.

"Si no se pueden jugar 180 minutos en septiembre, apaga y vámonos. Dicho esto, hacemos lo que tenemos que hacer, representar a nuestro país, poner a los mejores jugadores, competir para ganar. Tenemos una grandísima responsabilidad, un gran prestigio que defender y eso solo sé hacerlo poniendo a los que son los mejores. Sería injusto si obrara de otra manera y sólo protegiera a unos futbolistas porque son de determinados lugares y a otros no. Sería muy injusto y eso trato de no serlo nunca", sentenció.