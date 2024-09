(Crónica) Alemania arrolla a Hungría con una 'manita' y Países Bajos también golea a Bosnia

La selección alemana endosó este sábado a Hungría una contundente y vistosa goleada (5-0) para estrenar su participación en la Liga de Naciones 2024-2025, competición en la que Países Bajos, rival de los germanos en la próxima jornada del Grupo A3, también sumó sus primeros tres puntos ante Bosnia Herzegovina (5-2), infligiéndoles también una goleada en un duelo en el que fueron muy superiores. La anfitriona de la pasada Eurocopa, con Julian Nagelsmann en el banquillo y ya sin el retirado Toni Kroos en el césped, se dio un festín en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf ante Hungría, a la que ya se habían enfrentado en la EURO. Y no hubo sorpresa, ya que la selección germana acabó con las posibles dudas por su rendimiento en el Europeo con un festival de goles. El delantero del West Ham Niclas Füllkrug fue el encargado de abrir el marcador rozando la media hora de partido, culminando con la izquierda casi en línea de gol una buena jugada. Ya en la segunda parte, Musiala, que había asistido en el primero, convirtió el 2-0. Tras una sensacional acción defensiva de Andrich para evitar el empate húngaro, el mediapunta del Bayern protagonizó una gran cabalgada sin oposición, con el equipo rival volcado, y batiendo con un disparo raso a Gulacsi. Este tanto hizo mucho daño al equipo magiar, que parecía tirar la toalla y menos de diez minutos después sufrió el 3-0. Wirtz, asistido de nuevo por Musiala, remató con la derecha desde la parte izquierda dentro del área, con la grada disfrutando de lo lindo. El plan de Nagelsmann funcionó de maravilla, con un fútbol tan efectivo como atractivo y ofensivo, tanto que no se confirmaron y cerraron la 'manita' con los goles de Pavlovic y Havertz, de penalti. Los alemanes medirán su nivel este martes ante una Países Bajos que también llegará enrachada y con la moral por las nubes. Como los germanos, los neerlandeses golearon por 5-2 a Bosnia, aunque sudando algo más su victoria. Zirkzee adelantó a los locales, pero este tanto 'oranje' obtuvo rápidamente respuesta con el 1-1 de Demirovic. El nerviosismo crecía, hasta que Reijnders puso la tranquilidad con el 2-1 justo antes del descanso. El engranaje de los Ronald Koeman estaba bien engrasado y parece que ya tienen asimilado un modelo vistoso y óptimo. Y así se podía ver en Eindhoven, más todavía con el 3-1 de Gakpo, en lo que era una fiesta neerlandesa. Pero en esta también estaba invitado el veterano Edin Dzeko, que marcó el 3-2 para silenciar a la parroquia local, aunque solo por minutos. Y es que el dominio neerlandés no disminuyó pese al tanto, y cerraron en los minutos finales la goleada, con los goles de Weghrost y Xavi Simons, en un duelo en el que el mejor fue Zirkzee como 'nueve'. En la Liga B, destacó el triunfo con goleada (4-1) de Georgia sobre República Checa en el Grupo 1, con Kvaratskhelia como director del festín de los locales en Tblisi. El del Nápoles hizo el primero de penalti y asistió a Chakvetadze en el 2-0, mientras que Mikautadze y Kochorashvili cerraron la victoria. Además, en el Grupo 2, Inglaterra venció por 0-2 ante Irlanda en el estreno del irlandés Lee Carsley como seleccionador inglés. Tras el silencio del técnico en el 'Dios Salve al Rey', los 'Three Lions' sorprendieron por el juego desplegado, en el primer test tras la final perdida ante España en la EURO. Los goles en la primera parte de Declan Rice y Jack Grealish, ambos con nacionalidad irlandesa, sentenciaron el encuentro.

