Trump designará a Elon Musk para liderar un comité que audite las medidas del Gobierno si gana las elecciones

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha dicho este jueves que ha aceptado la propuesta del CEO de X, Elon Musk, de crear una comisión que audite las acciones del Gobierno y que será él quien la lidere, en caso de que gane las presidenciales de noviembre de este año. "Por sugerencia de Elon Musk, que me ha dado su apoyo total y completo, crearé una comisión de eficiencia gubernamental encargada de realizar una auditoría financiera y de desempeño completa de todo el Gobierno federal", ha anunciado. "Sabe lo que hace (...) Y Elon, porque no está muy ocupado, ha aceptado encabezar ese grupo de trabajo", ha revelado el expresidente estadounidense durante un acto en el Club Económico de Nueva York, informa la cadena CNN. "Tenemos que hacerlo. No podemos seguir como estamos ahora", ha dicho Trump en un discurso en el que ha abordado otras cuestiones como la imposición de amplios aranceles a las importaciones, o el recorte permanente de impuestos, si llega finalmente a la Casa Blanca. En respuesta, Musk ha escrito en su cuenta de X que está "deseando servir a Estados Unidos si se presenta la ocasión" y que lo haría sin necesidad de recibir un salario, un título, o un reconocimiento. Fue el mes pasado cuando Musk propuso durante una conversación con Trump retransmitida en directo a través de X la posibilidad de crear una comisión para garantizar que el dinero de los contribuyentes se gastara correctamente.

