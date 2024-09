Shaila Dúrcal desvela cómo ha sido el primer encuentro con Isabel Pantoja en Valencia

Quedan horas para ver esa colaboración tan especial entre Isabel Pantoja y Shaila Dúrcal en el concierto que la tonadillera ofrecerá en Valencia... pero este jueves, 5 de septiembre, se producía el gran encuentro entre ellas y sabemos cómo fue. La hija de Rocío Dúrcal nos comentaba que fue un encuentro de lo más emotivo: "Muy rico, pues mucha, mucha emoción porque hemos recordado mucho a mamá y a muchas épocas maravillosas de mucha música, mucha creatividad y la época esa bonita de la música de siempre, ¿no?, de toda vida". Además, desvelaba que se emocionaron "mucho, mucho, muchísimo" porque "no sabía que nunca habían podido coincidir y eso es algo que me ha dolido en plan de 'oh'", pero dejaba claro que "se querían y era algo muy bonito que siempre a mí me lo contaba mi madre mucho y era algo muy bonito ver ese cariño, ¿no? Y a pesar de no haber coincidido, mucha rabia". La cantante también quiso tener unas palabras para María Teresa Campos en el primer aniversario de su fallecimiento, asegurando que la recuerda "con mucho cariño, porque imagínate, mis primeras entrevistas, cuando era muy, muy vergonzosa, que casi no hablaba, yo salí ahí con maría teresa y luego ya con Terelu, obviamente, y las quiero mucho. La verdad, Carmen, también, les mando muchos besotes, porque son. Lo más y son de corazón muy grande".

