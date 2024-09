Nuria Marquès: "Para mí, mis dos medallas son de oro, hemos hecho un esfuerzo enorme"

La nadadora española Nuria Marquès reconoció que había trabajado "durante mucho tiempo" los 200 estilos SM9 donde este jueves consiguió una medalla de plata, que une a la lograda en los 100 espalda y que para ella son "de oro", y también celebró compartir podio con Anastasiya Dmytriv, "una maravilla de niña" y con "un talento enorme". "Las sensaciones son muy, muy buenas. Es una de mis pruebas principales y es con la que acaba mi participación en estos Juegos y estoy muy feliz. Llevamos trabajando durante mucho tiempo esta prueba, mejorando esos puntos más débiles como era la braza y un poco poniéndole más énfasis en la espalda que es una de mis pruebas principales", expresó Marquès tras ganar la plata en zona mixta. La catalana cree que ha "gestionado muy bien" esta final, en la que había hablado con su entrenador sobre "en qué momentos atacar más y en qué momentos atacar menos". "Al ser también una de las últimas y al llevar ya un poco más de rodaje en este campeonato los nervios estaban un poco más calmados en ese sentido", indicó. "Me hubiera encantado tener el oro, pero también es verdad que Zsofia (Konkoly) es muy fuerte. Llevo tiempo compitiendo contra ella y la verdad es también lo ha hecho genial y me alegro muchísimo por ella", añadió la siete veces medallista paralímpica. Pero sin duda, también le hizo feliz lograr esta medalla "con la 'peque' del equipo", Anastasiya Dmytriv. "A mí me hace muchísima ilusión. La acompañé en los 100 braza y ella me ha podido acompañar en mi prueba principal. Es una maravilla de niña y me alegro muchísimo también de que me pueda acompañar al podio", comentó la barcelonesa, con ganas de "celebrarlo y empezar el verano". Para Marquès, los estilos y la espalda son pruebas en la que no le importa "el color de la medalla" sino el premio en sí. "Tokio fue una temporada muy difícil y sobre todo el año de después creo que lo pasamos todos muy mal para poder remontar y pasar estos últimos dos años hasta París. Creo que hemos hecho un esfuerzo enorme, un trabajo psicológico muy grande y para mí estas dos medallas son de oro", remarcó, dando las gracias a todo su equipo de trabajo que le rodea en su día a día y a su familia. "No es sólo mi medalla, es la medalla de todos y a mí eso es lo que me hace más feliz de este deporte", confesó. Tras tres Juegos, estos son los primeros en los que se lleva tres medallas tras el bronce del relevo y la plata en los 100 espalda, algo que "es un poco sorpresa". "La del relevo no estaba muy clara porque al final cada equipo hace su estrategia y va cambiando mucho durante todos los años y tampoco sabíamos muy bien a quién tirarían. Fue una medalla muy luchada en la que todos sacamos nuestro máximo para un bronce tan merecido para todos", detalló. "En mis dos pruebas principales estaba muy bien dentro del ranking y podíamos pelear por las medallas, sin saber el color, pero aquí todo es una sorpresa y veníamos un poco con la mente abierta y dispuesta a ir a por todas las que se nos pusieran al lado", añadió al respecto. Marquès fue casi siempre en cabeza y no se inquietó cuando apareció cerca 'Tasy' tras una espectacular braza. "No me sorprende. Es una niña muy joven y creo que tiene un talento enorme y muchas ganas de mejorar, eso se le nota. Creo que es muy pequeña y que tiene que aprender mucho, y yo en lo que puedo le aporto mi granito de arena porque empecé de pequeña como ella y le puedo aportar esa experiencia que tuve en ese momento. Luego es una rival dentro del agua y voy a intentar ganarla en todo lo que me tiren, aunque sea en braza, a ver si me escucha 'Tasy'", aseguró en tono bromista. Y a modo de consejo, ya que ella ganó un oro paralímpico muy joven, le diría a la andaluza que "disfrute mucho de lo que está haciendo porque ganar un oro con esa edad después psicológicamente es muy complicado sobrellevarlo". "Más que nada porque prácticamente cuando lo haces ni te das cuenta y cuando ya van pasando los años eres más consciente cada vez de la dimensión en la que has ganado", advirtió. "Los Juegos los conoce todo el mundo y tiene mucha repercusión, entonces creo que el trabajo principal que tiene ella es ahora psicológico, de cara tanto a trabajar con su entrenadora como ella misma, y sobre todo disfrutar al máximo porque todo esto lo hacemos porque nos gusta. Físicamente irá mejorando y se verá en sus marcas", sentenció. Bueno, nos habían dicho que veníais muy fuertes las tres, o habéis estado en un hito en la final, y tu brazo ha sido espectacular, ha sido lo que te ha dado, yo creo, la medalla. Puede ser, porque al final mi mejor estilo es la braza y yo creo que ahí es donde tengo mi punto fuerte y ahí es donde tengo mi punto fuerte.

