Luis de la Fuente: "Es un partido que casi podríamos decir de pretemporada"

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha descrito su duelo frente a Serbia en la jornada 1 dentro del Grupo A4 en la Liga de Naciones como "un partido que casi podríamos decir de pretemporada", a rebufo del 0-0 cosechado por sus pupilos en el Estadio Rajko Mitic de Belgrado. "Es un partido que casi podríamos decir de pretemporada. El primer partido después de llegar aquí, con jugadores también nuevos, con jugadores que unos están jugando más y otros menos... Estamos en fase de preparación todavía. Para nosotros, insisto, sería casi como un partido de pretemporada. Aunque, evidentemente, era un partido oficial y era muy importante", comentó De la Fuente en rueda de prensa. "Pero no, para nada", respondió a la pregunta de si este insulso 0-0 generaría dudas en torno a la 'Roja'. "Entiendo que todos nos exigimos muchísimo, todavía más después de haber conseguido el Campeonato de Europa; pero esto es un proceso, es un camino todavía muy largo y hay que ir siguiendo paso a paso", argumentó el seleccionador de España. Además, analizó las molestias del delantero 'txuri-urdin' Mikel Oyarzabal. "Tiene un esguince muy fuerte de tobillo. Y bueno, ya veremos cómo es la evolución y haremos las pruebas para ver. Esperemos que solo se quede en un esguince, que es lo que parece", auguró De la Fuente. El entrenador riojano luego habló de su tarjeta amarilla por haber protestado un posible penalti a Joselu Mato. "Tengo que ver las imágenes en televisión ahora, ¿eh? Pero en el campo me ha aparecido penalti y solo reclamaba que lo visionaran en el VAR", dijo al respecto. "No sé si lo habrán visto o la jugada la habéis visto vosotros de otra manera, a mí en el campo me ha aparecido penalti clarísimo y para Joselu en su opinión también ha sido. Pero bueno, sin más, ya está, era una jugada que seguramente la dirección del juego y el resultado lo hubiera cambiado. Pero bueno, es lo que hay, no pasa nada", se resignó. "En el primer tiempo no hemos estado acertados, nos ha faltado finura, nos ha faltado frescura para coordinar sobre todo juego de finalización. Llegábamos bien hasta las zonas próximas al área, pero luego nos faltaba dar calidad en el último pase. Algo que sí hemos conseguido en el segundo tiempo, pero ahí ya nos ha faltado quizás acierto rematador", lamentó el seleccionador de la 'Roja'. "Hemos generado creo que muchas ocasiones y hemos generado situaciones de peligro, pero nos ha faltado esa finura, esa frescura que a estas alturas de temporada todavía se nota. Hacía muchísimo calor, el campo estaba un poco seco y lento. Pero en cualquier caso, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando", insistió. "Estoy muy tranquilo en ese sentido porque el equipo lo da todo y tenemos muchísima calidad. El domingo estaremos mucho mejor, seguro, y poquito a poco los jugadores irán cogiendo el ritmo de competición en sus clubes, especialmente, para ir mejorando todos en su rendimiento", aludió al encuentro frente a Suiza en el transcurso de la jornada 2. Más tarde comentó la sustitución de Fabián Ruiz. "El motivo del cambio era simplemente dar frescura, aportar otro jugador buscando ese último pase como era Pedri y nada más. Normalmente estos jugadores cuando le sustituyes eso es normal porque quieren jugar siempre, quieren jugar todo y estaba viendo además que era una ocasión decisiva seguramente para el devenir del partido", subrayó De la Fuente. "Pero Fabián ha estado muy bien, creo que ha hecho un partido muy bueno y lo que le sucede es que hay que estar pues... falta, insisto, condición física, un poquito más energía. Y eso se adquiere jugando partidos y con el transcurrir de los partidos y de la temporada", reiteró. "Es algo que se da a estas alturas de temporada con muchos jugadores. Hay algunos que están participando más, otros menos. Seguramente en octubre hablaremos de otra cosa porque habrán acumulado tres, cuatro, cinco partidos más y así sucesivamente. Pero en septiembre, pues yo siempre digo que un futbolista todavía no está fatigado, pero tiene la fatiga propia de la falta de ritmo, de que cuesta más recuperar cuando uno no tiene carga de trabajo y cargas de entrenamiento y de partido", repitió De la Fuente en su discurso. "Es una época normal, complicada, y luego hay que poner en valor al rival que teníamos enfrente. Defensivamente se han empleado con mucha energía, son un equipo muy, muy replegado, muy difícil de abrir espacios. Solo hay que ver el histórico de este equipo. Y la verdad que nos ha faltado pues eso, esa finura que insisto una y otra vez, nada más", hizo referencia al buen partido de Serbia. "Con Ayoze lo que buscábamos es lo que está dándole ahora a su club: profundidad, juego entre líneas y remate. No hemos estado muy acertados en esa primera fase, no se lo hemos facilitado porque tiene solo un tiro. Ha sido una buena ocasión, pero tampoco lo hemos abastecido de balones para que pudiera tanto buscar situaciones de profundidad como de finalización", afirmó antes de volver a elogiar a Oyarzabal. "Con Mikel queríamos simplemente refrescar, tenía una tarjeta también Ayoze y queríamos refrescar un poco el ataque y... bueno, mover un poco el avispero. Mikel también es un jugador que entiende muy bien esa profundidad, que tiene también gol. Era un poco un cambio de jugadores, pero seguramente buscando situaciones de juego parecidas", concluyó De la Fuente.

