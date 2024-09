José María Almoguera muestra indiferencia a la exclusiva de Paola Olmedo

La exclusiva que ha dado Paola Olmedo a la revista Semana este miércoles ha desatado una oleada de comentarios que sitúan de nuevo al clan Campos en la palestra mediática... pero lo cierto es que no habíamos podido escuchar la opinión de José María Almoguera todavía. El hijo de Carmen Borrego reaccionaba este miércoles, 4 de septiembre, a la exclusiva de su exmujer con una sonrisa en su rostro y asegurando que todo lo que ha dicho "me da igual" porque "estoy bien, tranquilo". Además, le preguntábamos cómo se ha tomado que haya dicho que es inmaduro y que necesita consultar todo lo que tiene que hacer... pero lo cierto es que evitaba responder: "No tengo nada que decir". De este modo, el sobrino de Terelu Campos esquivaba responder a si tenía intención de recuperar su relación con Paola y la exclusiva que ella ha dado acaba con esta posibilidad. Tampoco opinaba sobre si es cierto lo que dice su madre sobre que Paola miente al decir que ella dio la exclusiva del embarazo sin el consentimiento de ambos. Parece que está claro la actitud que va a tener José María guardando silencio en relación a si cree que su exmujer y su progenitora podrán hablar algún día para tener un acercamiento.

