Esta es la lista completa de concursantes oficiales de 'Gran Hermano 2024'

19 concursantes se encuentran en Guadalix de la Sierra dispuestos a dar lo mejor de sí en esta edición de 'Gran Hermano 2024' que comenzaba este jueves, 5 de septiembre, por todo lo alto. Rostros desconocidos para la audiencia que pronto se convertirán en esa familia televisida dando vida a unos de los realities más relevantes en la historia de la televisión... Conoce la lista completa: MAICA Fue la primera concursante confirmada de 'GH 2024'. Modelo y visitadora médica, la joven de 25 años nació en Cartagena, Murcia, y fue coronada como Miss Tourism Spain en 2022. Apasionada por el modelaje y las redes sociales, Maica se llevó la gran sorpresa de su vida cuando Jorge Javier Vázquez le comunicó en plena presentación de 'GH' en el FesTVal de Vitoria que se convertía en la primera concursante confirmada. EDUARDO, 'EDI' Gallego de 34 años, este joven atractivo ha desatado la locura en las redes sociales. Horas después de que la producción del programa le dijera que no había seleccionado, Jorge Javier Vázquez se coló en el hotel desde la pantalla para comunicarle que estaba dentro. DANIELA Colombiana, 31 años, enamorada de los brillos y el lujo, y afincada en Barcelona desde hace muchos años, esta concursante promete darnos muy buenos momentos por su espontaneidad y naturalidad ante las cámaras. MAYTE Fileteadora de anchoas, Maite Benitez Maza fue sorprendida por Jorge Javier Vázquez en Cantabria para decirle cara a cara que era una de las concursantes de esta edición de 'Gran Hermano'. Se considera una persona leal, cariñosa y trabajadora, así como divertida y con mucha energía. ADRIÁN 26 años, boxeador y soltero... este joven se enteró de que era concursante oficial desde las instalaciones de Mediaset. No le gustan las faltas de respeto y es bastante cabezón e impaciente. También se define como ambicioso, amable, respetuoso, luchador, cariñoso y una persona muy cercana. JORGE Una de las grandes sorpresas de esta edición. Militar de La Coruña, de 32 años, este hombre ha cambiado el ejército por los focos de 'Gran Hermano'... y ¡además! ya entra con trama en la casa, ya que en el casting se quedó prendido de una compañera de concurso: Violeta. VIOLETA Graduada en Administración y Fianzas, Violeta Crespo, de 22 años, entró en la casa este jueves con una ilusión desbordante... pero pronto los fantasmas del pasado aparecieron ante las cámaras: una examiga y un exlío que ahora tienen una relación sentimental. Esta concursante cautivó al militar y, quién sabe, quizás pueda surgir el amor en la casa más vista de España. NEREA Con tan solo 20 años compagina sus estudios de Derecho con dar clases de inglés a niños. Examiga de Violeta, no le perdona que en el pasado esta tuviese un breve romance con el que ahora es su pareja. En estos momentos, Nerea está en otra zona de la casa y no sabe que su pareja y su examiga están conviviendo juntos en la otra parte. LUIS Actual novio de Nerea y exaventura de Violeta, pero él no guarda tanto rencor a esta última como su chica... aunque considera que no hizo las cosas bien. RUVENS 29 años, natural de Albacete, aunque vive en Barcelona... su sueño es ser director de cine y el otro era entrar en 'Gran Hermano'. Su confirmación ha sido la más original hasta la fecha: se anunció nada más y nada menos que desde Times Square. LAURA Por primera vez en la historia de 'Gran Hermano' se produce un relevo en la casa... y es que Laura es la hija de María José Galera y se enteraba en directo, desde el plató del programa, que su vida cambiaba por completo al entrar en esta edición. VANESSA Y JAVIER El único matrimonio que ha entrado en la casa. Llegan desde Ferrol y aunque en un primer momento tuvieron que elegir quién de los dos tenía que quedarse en el concurso, ambos continúan en Guadalix de la Sierra, pero en zonas distintas. ELSA Elsa, dependienta y camarera de 30 años, llega desde Bilbao y se enteraba de su participación en 'Gran Hermano' ¡con el tartazo de Payasín! ÓSCAR Tiene 38 años, es de San Sebastián y es licenciado en Marketing y Comunicación... habla cuatro idiomas y se considera "pijo de familia bien y arruinada". LUCÍA Y SILVIA Dos hermanas mellizas de 25 años que no se llevan muy bien -según contó su madre en el vídeo de presentación- y tienen una importante misión: disimular de cara a sus compañeros para que nadie se entere de que son hermanas. JUAN Tiene 29 años, es de Madrid, pero reside en Lanzarote y es bailarín. VULCÁN Fue el dj que amenizó la gala de estreno de 'Gran Hermano' y a última hora de la noche se convertía en el último concursante oficial del reality.

