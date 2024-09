CaixaBank ejecuta el 22,9% de su recompra de acciones en su sexta semana de programa

CaixaBank ha ejecutado el 22,9% de su recompra de acciones en las seis semanas desde que iniciara el pasado 31 de julio este programa, cuyo importe total asciende a 500 millones de euros, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, ha adquirido en la sexta semana de programa 3.002.097 títulos a un precio medio ponderado de 5,374 euros y un importe de más de 16,1 millones de euros. En total, la entidad lleva recompradas 22.364.117 acciones por un importe conjunto de 114,5 millones de euros. El programa fue anunciado el pasado 11 de julio con la intención de ponerlo en marcha en algún momento a partir del 31 del mismo mes, tras la presentación de resultados de la entidad. En aquel momento, CaixaBank explicó que el número máximo de acciones a adquirir en este programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras. En todo caso, los títulos que se recompren no podrán exceder del 10% del capital social de la entidad cuando se sumen las acciones propias que el banco tenga en cada momento. Goldman Sachs es el encargado de gestionar la ejecución del programa, de tal manera que tomará sus propias decisiones en relación con el momento de realización de las compras, independientemente de la sociedad y siempre con arreglo a la legislación vigente. CaixaBank indicó, no obstante, que no podrán comprarse en cualquier día más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, siendo el volumen diario medio de cada centro el correspondiente a los 20 días de negociación anteriores a la fecha de cada adquisición. Las compras se están efectuando en el Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo), así como en DXE Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange.

