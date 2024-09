Ayuso celebra el compromiso del PP de no negociar por separado la financiación: "No vamos a caer en la trampa"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado que los 'barones' territoriales de su partido hayan acordado no negociar bilateralmente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la financiación para no ser "engañados", como ella misma planteo este jueves. "No vamos a caer en la trampa", ha sacado pecho la dirigente madrileña. Entiende que todas las comunidades tienen "problemas singulares" y claro que ella quisiera, como le ocurre a muchos presidentes autónomicos, que los de Madrid fueran "atendidos en La Moncloa", pero se reafirma en que "todo aquello que tenga que ver con la caja común y con los intereses de todos los españoles en su conjunto" debe hablarse entre todos, solo "en un foro leal con luz y taquígrafos". Ayuso ha ofrecido una comparecencia ante los medios, en el Palacete de los Duques de Pastrana en Madrid, en un receso de la reunión de presidentes autónomicos del PP convocada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, para este viernes. La presidenta regional ha destacado "la unidad absoluta del PP" respecto al debate del sistema de financiación. "Mientras no haya una reunión conjunta, una reunión entre todos los presidentes autonómicos en Conferencia de presidentes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no vamos a caer en la trampa de Sánchez y a hablar por partes acerca de lo que es de todos", ha subrayado. La jefa del Ejecutivo madrileño ha resaltado que el líder de los 'populares' haya apelado a "ir todos a una". "Sánchez pretende que vayamos a verle engañados y decirnos que nos va a dar ese dinero que no tiene, que no van a poder afrontar las comunidades autónomas y mucho menos las clases medias y los vulnerables. Nadie va a poder afrontar este dinero", ha sostenido. A su parecer, busca fabricar "un nuevo Estado, el Estado en Cataluña", que considera "profundamente desleal, injusto, por supuesto paralegal, al margen de cualquier realidad" y que va "contra los propios catalanes", que se van a ver "hundidos nuevamente en esta situación". Apunta a que ese "destrozo para España" tendría "díficil vuelta atrás". "¿Cómo deshacer todo ese daño después? ¿Cómo deshacer tantas mentiras que les han trasladado a los catalanes y tantas promesas que no son posibles de cumplir? Por eso las comunidades autónomas no le podemos ofrecer a Sánchez la caja común y por eso celebro este compromiso de no hablarlo en ninguna reunión bilateral para ser engañados", ha remarcado la líder del PP madrileño.

