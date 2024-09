Anastasiya Dmytriv: "Ha sido muy especial ganar este bronce con Nuria Marquès"

La joven nadadora de 16 años Anastasiya Dmytriv dejó claro que fue "muy especial" ganar su medalla de bronce en los 200 metros estilos de los Juegos Paralímpicos de París junto a Nuria Marquès, y que una vez acabada ya su participación lo que más le ha impactado ha sido "el ambiente" de una cita donde ha dejado "la presión a un lado" pese a que la ha notado por lo que supone. "Ha sido muy especial ganar este bronce con Nuria, ya he nadado con ella muchas veces en estas pruebas, pero esta ha sido la más especial", confesó Dmytriv en la zona mixta tras conquistar su tercera medalla paralímpica. Al oro de los 100 braza SB8, unió la del relevo 4x100 estilos, un balance que supone "un sueño desde 'chica'". "Yo había venido a París sin expectativas y la verdad es que me ha ido muy bien", añadió la andaluz, que aún no sabe donde pondrá estas medallas. "Yo creo que en el salón o en algún área muy hueca por ahí", apuntó. La almeriense opinó que "puede ser" que los espectaculares 50 braza que realizó fuesen claves para subir al podio. "Al final mi mejor estilo es la braza y yo creo que ahí es donde tengo mi punto fuerte", puntualizó la nadadora española. De su paso por sus primeros Juegos, lo que más le ha impactado ha sido "el ambiente". "La Villa Paralímpica también me impactó mucho los primeros días porque son cosas que no he vivido y son experiencias nuevas", remarcó 'Tasy', que aseguró que había "dejado la presión a un lado", aunque "sí" que la ha notado en una cita de este nivel. "Es más importante y un sueño que tienes desde pequeña, pero creo que lo importante es disfrutar", sentenció.

Compartir nota: Guardar Nuevo