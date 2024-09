27-20. Mahomes, los Chiefs y Taylor Swift retoman la NFL por donde la habían dejado

Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 5 sep (EFE).- Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs arrancaron este jueves la pugna por el que sería un triplete de títulos inédito en la era de los Súper Bowls de la NFL con un vibrante triunfo por 27-20 en Arrowhead contra los Baltimore Ravens, en un partido inaugural de la nueva temporada al que también acudió la cantante Taylor Swift para apoyar a su novio, Travis Kelce.

Los Chiefs retomaron la NFL por donde la habían dejado: con victoria... y susto. Si en el Súper Bowl de Las Vegas fue Mahomes elq que rescató a su equipo en la prórroga, esta vez, en el partido inaugural de la nueva temporada, la diferencia la marcaron unos centímetros en la última jugada.

Con los Chiefs arriba 27-20 y cero segundos en el cronómetro, Isaiah Likely, ala cerrada de los Ravens, pisó la línea con un dedo cuando recibió el pase del 'quarterback' Lamar Jackson. El que podía ser el 'touchdown' del empate o del triunfo de los Ravens, acabó entregando una vibrante victoria a los Chiefs.

Mahomes, el MVP del último Súper Bowl, acabó el partido con 291 yardas lanzadas (20 de 28 en pases), con un pase de anotación y una interceptación.

Debut soñado de Xavier Worthy

El 'quarterback' texano dio su primer pase de 'TD' al novato Xavier Worthy, el más rápido de la historia del NFL Combine (el escaparate de los talentos previo al draft), capaz de recorrer 40 yardas en 4.21 segundos.

Worthy, un talento que puede revolucionar la NFL en esta campaña, debutó con dos 'TD'. Acumuló 47 yardas en recepción y recorrió 21 a la carrera para regalarse una noche inolvidable.

Isiah Pacheco, con 45 yardas recorridas, anotó el otro 'TD' para los Chiefs.

En los Ravens, Lamar Jackson lanzó para 272 yardas (26 de 41 en pases), con un pase de 'TD' a Derrick Henry, el nuevo fichaje de su equipo. Jackson también recorrió 122 yardas en 16 carreras.

Henry acabó con 46 yardas y trece carreras. Likely fue el principal socio de Jackson, al sumar 111 yardas, nueve recepciones y un 'TD'. Su partido acabó con mal sabor de boca, pues pudo sellar el segundo 'TD' en el momento clave de la noche.

Porque los Chiefs tuvieron el partido ganado cuando Mahomes encontró una espectacular línea de pase para Worthy, cuyo 'TD' subió el 27-17 al luminoso en el cuarto período.

Pero los Ravens, con un gol de campo de Justin Tucker desde las 32 yardas, se aferraron al partido y pudieron ganarlo en el último suspiro.

En un tercer down y 'goal' con cinco segundos en el cronómetro, Jackson encontró luz y dio el pase a Likely, quien recibió. Sin embargo, no consiguió colocar ambos pies en la zona de anotación por cuestión de centímetros.

Un dedo de un pie en la línea hizo que los árbitros anularan el 'TD' cuando el técnico de los Ravens ya estaba pidiendo a su equipo intentar una conversión de dos puntos para llevarse el partido.

Al igual que lo que pasó en la última temporada, los Chiefs contaron con la presencia de una aficionada especial como la cantante Taylor Swift, súper estrella del pop, quien estuvo sentada en un palco de Arrowhead para apoyar a su novio, Travis Kelce.

Swift, cuya relación con Kelce ha generado beneficios estimados en más de 330 millones de dólares a la NFL en la última temporada, había seguido desde las gradas la casi totalidad de los partidos de los Chiefs en 2023, incluido el Súper Bowl de Las Vegas. EFE

