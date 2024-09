Real Madrid y FC Barcelona Femení acumulan papeletas para el Balón de Oro

El Real Madrid en las distinciones masculinas, con el atacante inglés Jude Bellingham a la cabeza, y el FC Barcelona en las femeninas, con la mediapunta española Aitana Bonmatí como nombre más destacado, han acaparado las listas de nominados y nominadas en las diferentes categorías de los premios Balón de Oro 2024. Tras la asociación anunciada a finales del año pasado entre la UEFA y el Groupe Amaury, propietario de los medios de comunicación 'France Football' y 'L'Équipe', para coorganizar el reconocido Balón de Oro a partir de 2024, se desvelaron este miércoles todas las nominaciones. "Entregado anualmente por 'France Football' desde 1956, el Balón de Oro es el galardón más distinguido que puede recibir un futbolista en reconocimiento a sus logros sobresalientes y a su talento excepcional", subrayó la UEFA en su página web. La ceremonia será el 28 de octubre en el Théâtre du Châtelet, situado en la Place du Châtelet (París). Los premios de 2024 incluirán el Ballon d'Or Masculino, el Ballon d'Or Femenino, el Trofeo Kopa (mejor jugador menor de 21 años), el Trofeo Yashin (mejor portero), el Trofeo Gerd Müller (máximo goleador de la temporada anterior), el Trofeo al Club Masculino de la Temporada y al Trofeo Club Femenino de la Temporada. "Se han añadido dos nuevos trofeos a la lista de premios: Entrenador/a del Año Masculino y Entrenador/a del Año Femenino, que reconocen la inestimable contribución de los entrenadores al éxito en el terreno de juego", indicó la UEFA en su comunicado de prensa. El inglés Jude Bellingham, el español Dani Carvajal, el alemán Antonio Rüdiger, el uruguayo Fede Valverde, el brasileño Vinícius Jr., el recién llegado --francés-- Kylian Mbappé y el recién retirado --alemán-- Toni Kroos optan al máximo galardón individual masculino. Las nominaciones del turco Arda Güler al Trofeo Kopa, del ucraniano Andriy Lunin al Trofeo Yashin y del italiano Carlo Ancelotti para el Trofeo Entrenador/a del Año Masculino confirman el dominio del equipo merengue, que también opta al Trofeo al Club Masculino de la Temporada. Si conquistar la Champions League masculina ha impulsado al conjunto madridista de cara a las categorías masculinas, lo mismo ha ocurrido con el Barça en las del fútbol femenino. Junto a Lamine Yamal y al recién fichado Dani Olmo en premios de varones, Aitana Bonmatí encabeza una lista de muchas culés al máximo galardón individual de mujeres. Ahí están la inglesa Lucy Bronze --ahora en el Chelsea-- y la noruega Caroline Graham Hansen junto a las españolas Mariona Caldentey, Patricia Guijarro, Salma Paralluelo y Alexia Putellas, así como la polaca Ewa Pajor, fichada este verano por la entidad blaugrana. De igual manera, el extécnico culé Jonatan Giráldez --ahora en el Washington Spirit-- está nominado en la categoría de Entrenador/a del Año Femenino. La presencia azulgrana entre los cinco nominados al Trofeo Club Femenino de la Temporada se suma a favor del Barça con ver a Pau Cubarsí y al citado Lamine Yamal optar al Trofeo Kopa. La Eurocopa realizada por Yamal no ha pasado desapercibida para la UEFA, como tampoco las actuaciones de Nico Williams (Athletic Club) y de Rodri Hernández (Manchester City), que figuran entre los 30 nominados al premio 'gordo'. También Luis de la Fuente, como flamante campeón de la EURO con España, peleará por el Trofeo Entrenador/a del Año Masculino. --LISTA DE NOMINADOS AL BALÓN DE ORO. Jude Bellingham (ING, Real Madrid) Hakan Çalhanoglu (TUR, Inter de Milán) Dani Carvajal (ESP, Real Madrid) Rúben Dias (POR, Manchester City) Artem Dovbyk (UCR, Dnipro / Girona / Roma) Phil Foden (ING, Manchester City) Alejandro Grimaldo (ESP, Bayer Leverkusen) Erling Haaland (NOR, Manchester City) Mats Hummels (ALE, Borussia Dortmund) Harry Kane (ING, Bayern Múnich) Toni Kroos (ALE, Real Madrid) Ademola Lookman (NGR, Atalanta) Emiliano Martínez (ARG, Aston Villa) Lautaro Martínez (ARG, Inter de Milán) Kylian Mbappé (FRA, Paris Saint-Germain / Real Madrid) Martin Odegaard (NOR, Arsenal) Dani Olmo (ESP, Leipzig / Barcelona) Cole Palmer (ING, Manchester City / Chelsea) Declan Rice (ING, Arsenal) Rodri (ESP, Manchester City) Antonio Rüdiger (ALE, Real Madrid) Bukayo Saka (ING, Arsenal) William Saliba (FRA, Arsenal) Fede Valverde (URU, Real Madrid) Vinícius Júnior (BRA, Real Madrid) Vitinha (POR, Paris Saint-Germain) Nico Williams (ESP, Athletic Club) Florian Wirtz (ALE, Bayer Leverkusen) Granit Xhaka (SUI, Bayer Leverkusen) Lamine Yamal (ESP, Barcelona) --LISTA DE NOMINADAS AL BALÓN DE ORO. Barbra Banda (ZAM, Shanghai RCB / Orlando Pride) Aitana Bonmatí (ESP, Barcelona) Lucy Bronze (ING, Barcelona / Chelsea) Mariona Caldentey (ESP, Barcelona / Arsenal) Tabitha Chawinga (MAW, Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais) Grace Geyoro (FRA, Paris Saint-Germain) Manuela Giugliano (ITA, Roma) Caroline Graham Hansen (NOR, Barcelona) Patricia Guijarro (ESP, Barcelona) Giulia Gwinn (ALE, Bayern Múnich) Yui Hasegawa (JAP, Manchester City) Ada Hegerberg (NOR, Olympique de Lyon) Lauren Hemp (ING, Manchester City) Lindsey Horan (USA, Olympique de Lyon) Lauren James (ING, Chelsea) Marie-Antoinette Katoto (FRA, Paris Saint-Germain) Alyssa Naeher (USA, Chicago Red Stars) Sjoeke Nüsken (ALE, Chelsea) Ewa Pajor (POL, VfL Wolfsburg / Barcelona) Salma Paralluelo (ESP, Barcelona) Gabi Portilho (BRA, Corinthians) Alexia Putellas (ESP, Barcelona) Mayra Ramírez (COL, Levante / Chelsea) Trinity Rodman (USA, Washington Spirit) Lea Schüller (ALE, Bayern Munich) Khadija Shaw (JAM, Manchester City) Sophia Smith (USA, Portland Thorns) Mallory Swanson (USA, Chicago Red Stars) Tarciane (BRA, Corinthians / Houston Dash) Glódís Viggósdóttir (ISL, Bayern Múnich)

