María Delgado: "El relevo mixto se tiene que trabajar más, tenemos muchísimo potencial en España"

María Delgado, Emma Feliú, Kike Alhambra y José Ramón Cantero se mostraron felices por conseguir la medalla de bronce este miércoles en el relevo 4x100 libres mixto 49 puntos, dejando claro que es una modalidad que disfrutan por ser en equipo y que, según la zaragozana, "se tiene que trabajar más" porque existe "muchísimo potencial en España". "Los relevos están cambiando, están introduciendo los mixtos, que para mí hace algo todavía más espectacular el relevo. Y se está trabajando, pero se tiene que trabajar mucho más, tenemos muchísimo potencial en España en estos relevos. Aquí en París están las primeras medallas de esta nueva modalidad mixta, pero estoy segura de que si lo trabajamos más desde dentro, con más medios, podemos estar todavía más arriba", aseguró María Delgado en zona mixta tras recoger la medalla. La aragonesa no le supuso este bronce quitarse "ninguna 'espinita'" de los 100 libres de antes, donde fue cuarta a siete décimas del podio. "Me he dejado la piel las dos veces que me he tirado a la piscina y creo que me voy de aquí con un sabor de boca buenísimo, supefeliz, supersatisfecha, supercontenta de este equipazo que hemos formado, que es una auténtica pasada", señaló. "Competir en equipo se vive diferente y qué mejor manera de terminar que alzando un poco la voz diciendo que somos un equipo que valemos mucho, que tenemos mucho futuro y que se nos apoye de verdad porque esto tiene futuro y va para largo", sentenció al respecto. Por su parte, José Ramón Cantera estaba feliz con su primera medalla paralímpica. "Creo que es un trabajo en equipo que llevamos haciendo ya bastante tiempo. Ya en Manchester, en el Mundial lo hicimos muy bien. Este es el sueño que todos queremos cumplir y lo hemos cumplido", indicó. "Yo es que los relevos los disfruto un montón y con ellos es que lo llego diciendo todo el rato, que me voy a la guerra si hace falta y confianza total en ellos. Lo hemos conseguido y vamos a por más", subrayó. También estrenó su medallero particular Emma Feliú, debutante además en unos Juegos. "Uf, yo estoy flipando, pero muy bien. La piscina me ha impresionado un montón y ahora a seguir nadando", recalcó de forma escueta. "Es un orgullo el haber podido conseguir otra medalla más en mis primeros Juegos. Se celebra mejor siempre en equipo, siempre, aunque la natación sea un deporte individual, en equipo siempre se disfruta muchísimo más todo", advirtió por su parte Kike Alhambra, bronce ya en los 100 mariposa.

Compartir nota: Guardar Nuevo