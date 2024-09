María del Monte evade la pregunta de la venta de Cantora

María del Monte y María Jiménez (esta última a título póstumo) recibían un homenaje este miércoles, 4 de septiembre, en la caseta de la Diversidad, impulsada por la Fundación Manolita Chen, en el marco de la Feria de Utrera 2024. Allí pudimos hablar con la artista y preguntarle por esa nueva incorporación como colaboradora de televisión en el programa 'Y ahora Sonsoles' y nos confesaba que "estoy contenta, ya se lo dije a Sonsoles que me va a venir bien, a mí aprender siempre me gusta y ahí se respira una energía muy bonita, como dice la gente ahora, de buen rollo, es estupendo". Además, también aprovechaba las cámaras para recordar a Manolita Chen, de quien aseguraba que "no le podía fallar, es una persona que me ha facilitado muchos caminos, muchos terrenos, ha sufrido mucho, se ha llevado muchos palos que no nos hemos llevado los demás, había que estar a su lado y aquí estoy". Por último, le preguntábamos por la famosa venta de la finca Cantora de su examiga, Isabel Pantoja, y la artista prefería ser discreta y evadir la respuesta: "La feria de Utrera va a ser estupenda, se lo van a pasar a lo grande y la caseta de la Manolita va a triunfar este año".

