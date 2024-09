Macarena Rey habla por primera vez tras relacionarle con Álvaro Muñoz Escassi

Ha sido uno de los veranos más polémicos para él tras la llamativa ruptura sentimental con María José Suárez y las vinculaciones que ha tenido con Hiba Abouk y otras mujeres. Sin embargo, no todas han salido a la luz. Europa Press ha podido hablar con Macarena Rey, una de las mujeres con las que se relacionó al jinete tras asistir a la boda de Jordi Cruz y Rebecca Lima... y lo cierto es que ha querido aclarar qué relación han tenido. "Se han equivocado, evidentemente, se han equivocado, o sea, yo iba a la boda de Jordi Cruz con mi marido, por cierto, con Juanma Castaño, con Pepe, con Samantha, con sus parejas, con Mario Vaquerizo, de hecho, que fue mi acompañante, también y Álvaro" ha aclarado Macarena. Además, ha explicado que el jinete "estaba invitado a la boda por Jordi Cruz y como es compañero nuestro de 'MasterChef' del año pasado pues ya está... pero vamos, era absurdo. Es que yo no le di importancia, fíjate que me da igual". Macarena aclaraba que ella no es un persona conocida para el gran público y por tanto no entiende la relevancia mediática que ha tenido este bulo: "Dentro de los medios sí me conocen, la gente de fuera, el público no me conoce, pero la gente de los medios sí me conocéis, porque llevo ya unos cuantos añitos".

