Yolanda Díaz urge a regularizar 500.000 migrantes irregulares y recuerda al PSOE que Zapatero "ya lo hizo"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado regularizar ya a 500.000 migrantes en situación irregular tras la prórroga una semana más del plazo de enmiendas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada en el Congreso con el objetivo de acometer esta medida extraordinaria. Así lo ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X', donde recuerda al PSOE que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ya acometió esta regularización y que "hay que volverlo a hacer". La también titular de Trabajo ha denunciado que en materia de migración la "derecha sigue con sus postulados racistas" y, ante ello, no se puede ceder. "Hay que regularizar a más de medio millón de trabajadores y trabajadoras sin derechos. Desde Sumar ayer volvimos a decir que debe impulsarse ya. Ya lo hizo Zapatero. Hay que volverlo a hacer", ha sentenciado Díaz. NUEVA PRÓRROGA DE PLAZO DE ENMIENDAS El Congreso ha prorrogado una semana más el plazo de enmiendas para la ILP que busca regularizar a 500.000 migrantes y que desde Sumar y Podemos, socios del PSOE, pedían que se acelerase. Según ha podido confirmar Europa Press, los grupos tendrán de plazo hasta el próximo miércoles 11 de septiembre para registrar sus enmiendas parciales a la iniciativa popular. La Mesa del Congreso, con el voto de PP y PSOE, ya amplió el plazo de enmiendas parciales en junio hasta después del verano, pese a las protestas de Sumar y Podemos, y en ahora en septiembre se ha acordado prorrogar una semana más, de nuevo con la oposición de los representantes del grupo confederal. La ILP, respaldada por 700.000 firmas, llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021. En abril de este año fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo PP y PSOE, y el 13 de junio superó otro debate de totalidad rechazándose un texto alternativo de Vox. ERC también presentó un escrito en la Cámara Baja pidiendo que no hubiese más prórrogas del plazo de enmiendas asegurando que no se puede "consentir" que esta iniciativa popular "caiga en el cajón del olvido de la tramitación parlamentaria". RESPALDO DE 800 ONGS A LA ILP Las ILP es una figura reconocida constitucionalmente por la que el pueblo puede realizar sus propias propuestas legislativas al Congreso presentando un mínimo de 500.000 firmas respaldando la iniciativa. En este caso, se han reunido más de 700.000. En concreto, hasta 800 ONG se unieron en el proyecto 'Esenciales' para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021. La iniciativa contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra y el PSOE insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos.

