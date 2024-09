Se presenta en Brasil el sistema de endoscopia de última generación de Olympus

SÃO PAULO, 4 de septiembre de 2024

SÃO PAULO, 4 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Olympus Latin America ha anunciado hoy el lanzamiento en Brasil del sistema de endoscopia EVIS X1™1, el sistema de endoscopia más avanzado de Olympus hasta la fecha.

Dos eventos de apoyo al lanzamiento contarán con conferencias virtuales del Dr. Yoji Takeuchi sobre el cáncer colorrectal y el papel que la tecnología de Olympus puede desempeñar en la detección y el tratamiento de la enfermedad, además de demostraciones prácticas del sistema EVIS X1™. Los eventos se celebrarán el 4 de septiembre en Río de Janeiro y Curitiba, y el 19 de septiembre en Brasilia.

El doctor Yoji Takeuchi, del Departamento de Oncología Gastrointestinal del Instituto Internacional del Cáncer de Osaka, presentará la conferencia "Prevención del desarrollo del cáncer colorrectal mediante EVIS X1™". El Dr. Takeuchi examinará las tasas de incidencia del cáncer colorrectal (CRC, por sus siglas en inglés), el efecto de la colonoscopia en la minimización de los riesgos del CRC y la correlación entre las tasas de detección de adenomas y las muertes por CRC. También hablará del uso en endoscopia de las tecnologías de visualización de EVIS X1: tecnología Texture and Color Enhancement Imaging (TXI™), tecnología Red Dichromatic Imaging (RDI™), tecnología Brightness Adjustment Imaging with Maintenance of Contrast (BAI-MAC™) y tecnología Narrow Band Imaging™ (NBI™).

Un estudio que analiza las tasas del CRC en América Latina encontró que la tasa de mortalidad por CRC creció un 20 % en la región entre 1990 y 2019, incluso cuando las tasas de mortalidad disminuyeron alrededor de un 4,3 % a nivel mundial durante el mismo período. Aunque se prevé que las muertes por CRC sigan disminuyendo en la mayoría de los países hasta 2035, los investigadores no pronostican un descenso similar en los países de América Latina y el Caribe.2

El Dr. Gustavo Andrade de Paulo, gastroenterólogo del Hospital Israelita Albert Einstein y miembro de la Sociedad Brasileña de Endoscopia Digestiva, fue el primer usuario de EVIS X1 en Brasil.

"Los exámenes de detección preventivos son muy importantes en la lucha contra enfermedades como el cáncer colorrectal, y los médicos necesitan las mejores tecnologías disponibles para detectar, diagnosticar y tratar diversos trastornos gastrointestinales", afirmó el Dr. de Paulo. "Las tecnologías de visualización disponibles a través del sistema EVIS X1™ les proporcionan a los médicos una visión clara y detallada del tracto gastrointestinal que puede ayudarlos a realizar revisiones exhaustivas y orientar las mejores opciones de tratamiento para nuestros pacientes".

El sistema de endoscopia EVIS X1™ incluye dos endoscopios gastrointestinales compatibles: el videoscopio gastrointestinal GIF-1100, indicado para su uso dentro del tracto digestivo superior, y el colonovideoscopio CF-HQ1100DL/I, indicado para su uso dentro del tracto digestivo inferior. La ligera sección de control ErgoGrip de estos endoscopios está diseñada ergonómicamente para proporcionar un agarre cómodo y estable, y facilitar el alcance de los mandos de control de inclinación y los interruptores del endoscopio.3 Las características de las tecnologías de visualización del sistema EVIS X1 incluyen:· Texture and Color Enhancement Imaging: la tecnología TXI™ está diseñada para aumentar la visibilidad de lesiones y pólipos al mejorar el color y la textura de la imagen.4

· Red Dichromatic Imaging: la tecnología RDI™ está diseñada para mejorar la visibilidad de los vasos sanguíneos profundos y los puntos de sangrado.2

· Brightness Adjustment Imaging with Maintenance of Contrast: la tecnología BAI-MAC™ está diseñada para corregir los niveles de brillo en las zonas oscuras de la imagen endoscópica, al mantener el brillo de las zonas más claras, para aumentar la visión a distancia total.5

· Narrow Band Imaging™: la tecnología NBI™ mejora la observación visual de los patrones mucosos y vasculares mediante la utilización de longitudes de onda azules y verdes específicas absorbidas por la hemoglobina.2

Las tecnologías TXI™, RDI™, BAI-MAC™ y NBI™ no pretenden sustituir la toma de muestras histopatológicas como medio de diagnóstico. Se trata de herramientas complementarias para el examen endoscópico que pueden utilizarse para complementar las imágenes de luz blanca de Olympus.

A medida que Olympus trabaja para proporcionarles a los médicos la tecnología que los ayude a tratar a sus pacientes, la empresa sigue comprometida con su misión de formación profesional para garantizar que los profesionales sanitarios estén totalmente equipados para utilizar nuestros dispositivos médicos de forma segura y eficaz. Olympus brinda una variedad de recursos educativos a través de Olympus Continuum, una plataforma educativa global diseñada para proporcionar a la comunidad sanitaria un acceso rápido a las últimas oportunidades de formación y aprendizaje.

"La educación profesional desempeña un papel vital en la integración de las nuevas tecnologías en la práctica clínica para ayudar a garantizar que conducen a mejoras reales en los resultados de los pacientes", dijo el Dr. John de Csepel, director médico de Olympus Corp. "La formación médica es muy importante, ya que la tecnología y los procedimientos innovan a un ritmo vertiginoso. Estamos trabajando para ayudar a elevar el nivel de la atención al paciente proporcionando la última tecnología y métodos de aprendizaje innovadores a toda América Latina".

Acerca de Olympus Latin AmericaComo empresa líder en tecnología médica, Olympus utiliza capacidades innovadoras en tecnología médica, intervención terapéutica y fabricación de precisión para ayudar a los profesionales de la salud a ofrecer procedimientos diagnósticos, terapéuticos y mínimamente invasivos en función de mejorar los resultados clínicos, reducir los costos generales y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La División Olympus Latin America (LAD, por sus siglas en inglés) engloba tres filiales dentro de Olympus Corporation of the Americas, que son Olympus Latin America, Olympus America de México y Olympus Optical do Brazil. En sus respectivas regiones, cada filial gestiona las operaciones de Olympus, las asociaciones con los distribuidores y el personal en funciones como ventas, marketing y asistencia. Para más información, visite medical.olympuslatinoamerica.com.

