Rodri Fuertes nos habla de cómo afronta las críticas por la diferencia de edad con Marta Castro

Enamorados como el primer día, Rodrigo Fuertes y Marta Castro tienen que enfrentarse día tras día a las críticas que reciben por redes sociales debido a la diferencia de edad que hay entre ellos... pero, lo cierto, es que las afrontan con madurez y su amor está de lo más consolidado. Hemos hablado con ellos y le hemos preguntado por esos comentarios negativos acerca de la diferencia de edad... y el exconcursante de 'Gran Hermano' lo tiene claro: "Es una pena, la verdad, porque si fuera al revés, no pasaría nada si fuera yo el mayor, no pasaría nada". La expareja de Fonsi Nieto también nos quiso dar su opinión respecto al tema, asegurándonos que "desgraciadamente en España es así, y lo que no entiendo es que si a él no le importa vamos, ni que le sacara 45 años, que le saco 6. Si a él no le importa, no sé, ¿qué tiene la gente que opinar? Pero que aquí en España se opina de todo". Tras dar el paso de vivir juntos, ambos nos confiesan que están "muy contentos" y que ahora están saboreando el momento de decorar su hogar, una tarea para la que se están involucrando los dos: "Sí, me ayuda en la organización... La decoración me la deja a mí porque sabe que soy un poco maniática". Por último, sobre el siguiente paso en su relación, Rodri apunta a que "todo llega, todo llega" pero se muestran discretos a la hora de hablar porque "ahora disfrutando de este momento".

