Paraguay acogerá festival de cine que expondrá problemáticas sociales y buscará el diálogo

Asunción, 3 sep (EFE).- Paraguay acogerá entre el jueves y el sábado de esta semana la octava edición del Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos, que busca visibilizar problemáticas sociales y promover espacios de diálogos que hagan reflexionar a las audiencias.

El festival "va a hacer foco principalmente en la cultura indígena, también en la temática de la identidad", adelantó a EFE Leandro Martínez, coordinador del evento que tendrá lugar en el Centro Cultural de España Juan de Salazar.

Además, destacó que el objetivo es que a través de películas de "alta calidad cinematográfica" se puedan proponer "conversaciones que hagan reflexionar al público".

"Para nosotros no solamente se trata de la exhibición de material de alta calidad, sino también de generar conversaciones, discursos y diálogos que enriquezcan la mirada y la película sin sesgar opiniones", aseguró.

Martínez, quien pertenece al Instituto Multimedia DerHumALC de Argentina (IMD), entidad que organiza el evento, señaló que cada año la temática del festival se adapta a agendas globales relacionadas con la crisis climática, la defensa de los derechos de la comunidad LGBT o de los pueblos indígenas, entre otros.

Una de las metas que el festival espera conseguir es que las producciones participantes, más allá del mensaje social que puedan transmitir, cumplan ciertos parámetros como la paridad de género, que sean amigables con el medio ambiente o incluyan un cupo laboral para la comunidad trans.

Este año alrededor de 20 producciones entre películas, largometrajes, animaciones y cortometrajes, principalmente de Paraguay, Argentina, Canadá y Suiza, hacen parte de la selección que será proyectada gratuitamente y también estará disponible en una plataforma virtual.

Esta es la primera vez que este festival, que empezó en 2016, cuenta con una mayoría de películas paraguayas, entre ellas 'Hijas de púa' (2024), de Sady Barrios, y 'Irondy', de Noemí Fleitas Prieto, que se estrenarán.

También destacan en la selección las suizas 'The Land Within' (2022), de Fisnik Maxville; 'Take and Run (Ala Kachuu)' (2021), de María Brendle (Suiza, 2021), o la argentina 'Cuidar de donde venimos' (2024).

La agenda incluye un conversatorio virtual sobre impacto social en el sector audiovisual, con la codirectora del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FIFDH) de Ginebra Laura Longobardi.