Marta Peñate se pronuncia, sin pelos en la lengua, sobre la guerra de Sofía Suescun y Maite Galdeano

Presentación del regreso de 'Gran Hermano' en el FestVal de Vitoria, y como no podía ser de otra manera, además de sus presentadores Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi, han sido numerosos los exconcursantes del reality que han querido arropar con su presencia el inminente estreno de uno de los programas estrella de la nueva temporada de Mediaset. Ismael Beiro, Pedro Oliva, Suso Álvarez y Marta Peñate, que no ha dudado en pronunciarse sin pelos en la lengua sobre la guerra familiar entre su archienemiga en 'Supervivientes All Stars' -con la que por cierto concursó en 'GH 16'- Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano. "De verdad no quiero... no lo digo con malas intenciones, lo digo de corazón, puedo decir tres cosas. Una, que al final yo estaba más prendada de lo que pensaba. Dos, que en cosas de familia no me meto a pesar de que ellos se metieron con temas míos y que bueno, en su momento se habló de 'baby show' y yo podría hablar de muchas cositas, pero no lo voy a hacer" ha asegurado mordiéndose la lengua para no echar más leña al fuego en el conflicto. Sin embargo, Marta sí ha reconocido que le huele un poco raro y que no descarta que todo sea un montaje orquestado por Sofía: "No quiero contestar a eso, pero mi percepción es que parece mentira, la gente que me conoce sabe lo que pienso. Pero un silencio vale más, los silencios que esperé que ellos tuvieran conmigo los voy a tener yo con ellos aunque les he lanzado algunas". "Que se reconcilien pero que les paguen. Que si se reconcilian que les paguen, por qué no" ha añadido con ironía, dejando entrever que la guerra familiar es solo para facturar. Cambiando de tema, la ganadora del 'All Stars' nos ha contado que continúa su lucha para cumplir su sueño de convertirse en madre y será ahora en septiembre cuando retome "el proceso de maternidad". "No quiero contar mucho, hay gente mala que me gafa, me callaré. Pero de entrada sí que es verdad que tengo mucha ilusión, si sale ojalá que sea a la segunda, o si no a la tercera o a la cuarta, no me voy a rendir" confiesa.

