La SEC estadounidense multa a Moody's, S&P y Fitch, entre otras, por fallos al proteger sus comunicaciones

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha multado a seis agencias de calificación, entre las que estarían Moody's, S&P Global Ratings y Fitch, por las "importantes deficiencias" en cuanto al mantenimiento y protección de sus comunicaciones electrónicas. De esta forma, Moody's y S&P Global Ratings deberán abonar 20 milones de dólares (18,1 millones de euos), mientras que Fitch deberá pagar 8 millones de dólares (7,2 millones de euros), A.M. Best Ratings Services un millón de dólares (905.059 euros), HR Ratings de México 250.000 dólares (226.265 euros) y Demotech otros 100.000 dólares (90.506 euros). Todas las compañías han admitido los hechos denunciados y han reconocido que su conducta infringía las disposiciones para el mantenimiento de registros recogidas en el ordenamiento jurídico. Así, el acumulado de las sanciones de carácter civil ha ascendido a más de 49 millones de dólares (44,4 millones de euros). La SEC ha indicado que las firmas ya han comenzado a aplicar mejoras en sus políticas y procedimientos para hacer frente a estas infracciones. Además, cada una de las agencias, a excepción de A.M. Best y Demotech, estarán obligadas a contar con un supervisor que verifique el proceso de remediación a nivel interno. A.M. Best y Demotech estarán exentas por sus esfuerzos para abordar las carencias detectadas y por colaborar con la SEC durante la investigación. "Hemos advertido en repetidas ocasiones que la falta de mantenimiento y conservación de los registros puede obstaculizar la capacidad del personal para garantizar que las empresas cumplen con sus obligaciones y la capacidad de la Comisión para exigir responsabilidades a las que no lo hacen, a menudo a expensas de los inversores", ha declarado el vicedirector de la división de Cumplimiento de la SEC, Sanjay Wadhwa.

Compartir nota: Guardar Nuevo