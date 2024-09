La ONU cree que el mapa mostrado por Netanyahu incluyendo a Cisjordania dentro de Israel no es "útil"

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ha expresado que el mapa mostrado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el que incluye a Cisjordania como parte del territorio israelí "no es particularmente útil" en un momento en el que el Ejército de Israel ha intensificado sus operaciones en estos territorios palestinos. "Creo que nuestra posición es clara. Nuestro mapa es claro. La exhibición de tales mapas, creo, no es una buena señal y no es particularmente útil", ha expresado Dujarric durante una rueda de prensa. En ese sentido, ha recordado la posición de la ONU respecto a los Territorios Palestinos Ocupados y su apoyo a la solución de dos Estados con Palestina con las fronteras de 1967 y con capital en Jerusalén Este. El mapa fue presentado por Netanyahu durante una rueda de prensa desde Jerusalén en la que defendió, entre otras cosas, el despliegue de militares israelíes en el corredor Filadelfia al margen de cualquier posible acuerdo para un alto el fuego o el fin del conflicto en la Franja de Gaza, algo ya rechazado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Egipto. La Autoridad Palestina ha denunciado en numerosas ocasiones las anexiones de territorios por parte de Israel y la construcción de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, considerados como ilegales por el Derecho Internacional y uno de los principales obstáculos para el inicio de un proceso de conversaciones de paz. Por otro lado, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha advertido sobre el "uso continuado" de tácticas letales de carácter bélico por parte del Ejército de Israel en Cisjordania, donde ha llegado incluso a realizar ataques aéreos que han provocado víctimas mortales, heridos, desplazados y privaciones de acceso a los servicios básicos. De igual forma ha informado de que las fuerzas de seguridad israelíes han impedido a sus equipos llevar a cabo evacuaciones en Yenín en el marco de sus operaciones militares en la ciudad cisjordana iniciadas hace una semana. Tras ello, han advertido que su capacidad de proporcionar asistencia humanitaria se está viendo afectada, y ha recordado que tanto las ambulancias como los equipos médicos se han visto obstaculizados y retrasados por parte de las tropas de Israel. YIHAD ISLÁMICA CALIFICA DE "DELIRIO" INTENTAR ANEXIONARSE CISJORDANIA En el marco de estas operaciones, Yihad Islámica ha afirmado que el "criminal gobierno" de Israel "delira si piensa que puede poner en práctica su plan de extender su control sobre la Cisjordania ocupada y anexionarla", según recoge la cadena de televisión Canal Palestina. "La bárbara agresión sobre la Cisjordania ocupada entra en su séptimo día, durante el cual el criminal ejército nazi de ocupación continúa su agresión y practica todo tipo de crímenes de guerra (...) en medio del silencio internacional y árabe, dando al enemigo luz verde para continuar su descarada agresión", reza el comunicado de la organización palestina. Yihad Islámica también ha condenado el mapa de Netanyahu, y ha afirmado que se trata de un plan que pretender cambiar demográficamente Cisjordania, por lo que ha instado a la Autoridad Palestina a "revisar sus posiciones" para que no pierda la "ilusión de soberanía sobre los territorios ocupados". El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados. La ofensiva deja hasta la fecha más de 40.800 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, una cifra a la que se suman más de 680 muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o colonos.

