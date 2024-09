Frontex afirma que su ayuda a Canarias ante la crisis migratoria depende de que lo solicite España

El director ejecutivo de la agencia europea de fronteras, Frontex, Hans Leijtens, ha asegurado este miércoles que la agencia espera la petición de las autoridades de España para reforzar la ayuda ante la crisis migratoria en las islas Canarias, donde ha señalado que se produce un "incremento estructural" de las llegadas. En una comparecencia en el Parlamento Europeo, Leijtens ha explicado que se vive una situación "preocupante" en las islas Canarias con el "incremento estructural" de la llegada de pateras con migrantes que tratan de llegar de forma ilegal a España, aunque ha apuntado que la asistencia que puede prestar Frontex "depende totalmente" de las peticiones que hagan las autoridades españolas, con las que mantiene negociaciones de cara al ejercicio 2025. "Espero que tengamos una petición para la ayuda que sé que se necesita. He hablado con los centro de recepción de migrantes y con la Guardia Civil y soy consciente de la situación, pero todo empieza con la solicitud de las autoridades españolas. La ausencia de esto no me permite apoyar a las autoridades", ha argumentado. Según ha indicado Leijtens, de sus visitas a Madrid y Canarias extrae que el foco de las autoridades españolas es trabajar con los países de origen y tránsito, como Senegal, Mauritania y Gambia, lo que en este caso limita la capacidad de actuación de Frontex pues carece de un marco legal que rija las relaciones y protocolos con estos países. "Vamos a intentar encontrar la manera de contribuir, pero depende totalmente de las peticiones que hagan las administraciones españolas", ha recalcado. El responsable de Frontex ha aducido que esta es la forma que tiene la agencia de trabajar y que sigue los acuerdos vigentes en Europa para intervenir en cuestiones migratorias. Con todo, ha defendido una agencia flexible que pueda responder en cuestión de días ante situaciones de crisis, tras poner como ejemplo que en Finlandia se desplegaron agentes en tres días después de que Helsinki diera la voz de alarma por la llegada de migrantes desde Rusia. Leijtens se ha sometido a las preguntas de varios parlamentarios españoles, caso del exministro del PP Juan Ignacio Zoido, que ha criticado que España no esté empleando las herramientas que le permite la UE ante una "situación insostenible" en Canarias. Por parte del PSOE, Juan Fernando López Aguilar ha aprovechado para criticar la obstrucción de PP y Vox ante la propuesta de reforma de la ley para repartir migrantes entre las comunidades autónomas españolas, como reclama el gobierno canario. Mientras que Jorge Buxadé, de Vox, ha puesto como ejemplo de gestión migratoria a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuando en España se produce un "crecimiento brutal" de las llegadas.

