Florida demanda a Gobierno por no informar sobre liberación de 'inmigrantes criminales'

Miami, 4 sep (EFE).- La fiscal estatal de Florida, Ashley Moody, demandó a la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, por no informar sobre las políticas que permiten la puesta en libertad de "inmigrantes criminales" que salen de las cárceles estadounidenses.

Su oficina interpuso el martes una queja en un tribunal federal de Florida argumentando la falta de respuesta por parte del Gobierno frente a la solicitud formal de Florida hecha en marzo pasado para conocer las razones que impiden deportar a los inmigrantes que han cumplido su condena en las cárceles del país.

En un comunicado, Moody señaló que la actual administración en la Casa Blanca se niega a deportar a "inmigrantes ilegales peligrosos" una vez que salen de prisión, y agregó que el incumplimiento de su petición refleja que "no entregarán documentos que muestren este plan peligroso e ilegal de manera oportuna".

Cuando en marzo de este año Moody hizo la citada solicitud, amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), destacó que la administración federal "tiene pleno conocimiento" de que prisioneros de otros países están ingresando a Estados Unidos a través de la frontera.

"Exigimos saber las razones por las que la administración de Biden está liberando a extranjeros ilegales criminales en prisiones estadounidenses directamente al interior, en lugar de deportarlos de regreso a su país de origen", señaló entonces la fiscal estatal.

En la queja, Moody pide medidas cautelares para poder ver los registros que muestren las discusiones entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el buró federal de prisiones, y en concreto saber si es que los funcionarios de la primera se negaron a tomar la custodia de los inmigrantes liberados de las prisiones.

Moody se refirió incluso a las recientes informaciones sobre la presunta toma de control de un complejo de apartamentos en Colorado a manos de una "pandilla criminal extranjera", en alusión a la banda transnacional Tren de Aragua, un extremo que ha sido desmentido por la Policía local.

La jefa interina del Departamento de Policía de Aurora (APD), Heather Morris, dijo a la prensa que "los pandilleros no se han apoderado" de los apartamentos The Edge of Lowry, ubicados en el límite entre Aurora y Denver. "No estoy diciendo que no haya pandilleros que no vivan en esta comunidad", matizó la oficial. EFE

lce/ims