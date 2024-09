El Kremlin asegura que el TPI "no supondrá una limitación" para las relaciones diplomáticas de Rusia

El Kremlin ha asegurado este miércoles que el Tribunal Penal Internacional (TPI) "no supondrá una limitación" para las relaciones diplomáticas de Rusia con otros países, tras el viaje oficial del presidente ruso, Vladimir Putin, a Mongolia, miembro del Estatuto de Roma que, sin embargo, no ha detenido al mandatario pese a la orden de arresto dictada contra él por el organismo. "Todo el asunto con el TPI, al que no reconocemos, no puede ser y no será una limitación para el desarrollo de las relaciones entre Rusia y sus socios, Estados interesados en desarrollar relaciones bilaterales y aplicar contratos internacionales", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. "Es algo que podemos decir de forma inequívoca", ha recalcado, antes de sostener que "la mayoría global tiene una visión mucho más amplia sobre las posibilidades de cooperación internacional que las anteojeras puestas por el TPI", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Así, ha abierto la puerta a que Putin realice más visitas a países miembros del TPI y ha hecho hincapié en que Moscú se guía "por el gran país en el país por parte de la mayoría global". "Nosotros mismos mostramos interés y pondremos en marcha estos planes", ha apostillado Peskov. La visita de Putin a Mongolia, la primera que realiza al país asiático desde el año 2019, ha adquirido especial relevancia principalmente porque el presidente ruso no había visitado un Estado miembro del TPI desde que está en vigor la orden de arresto dictada contra él en marzo de 2023, vinculada a la deportación forzosa de niños ucranianos, considerada un potencial crimen de guerra. El tribunal también reclamó la detención de la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, mientras que este año ha solicitado la detención del exministro de Defensa de Rusia Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Gerasimov.

