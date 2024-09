Defensa de González Urrutia denuncia violación al derecho a "la presunción de inocencia"

Caracas, 4 sep (EFE).- La defensa del abanderado del mayor bloque opositor de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, denunció este miércoles la violación al derecho a "la presunción de inocencia" del líder antichavista, a quien "se le han precalificado delitos" con base en una investigación que "se anunció hace poco".

"Se le está ya prácticamente considerando culpable iniciando un proceso penal, una investigación penal que se anunció hace poco, el 23 de agosto", dijo el abogado del opositor, José Vicente Haro, frente a la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía), en Caracas, a donde acudió a entregar un escrito con las razones de la inasistencia de González Urrutia -sobre quien pesa una orden de captura- a las tres citaciones emitidas por esta institución.

El MP señala a González Urrutia de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)", según las citaciones publicadas por el ente fiscal en redes sociales.

Haro explicó que en el documento dirigido a la Fiscalía se señalan "todas las razones" constitucionales y jurídicas por las que "no se ha producido una comparecencia" de González Urrutia, debido al "grado de indefensión en el que se encuentra", entre otros factores, por la precalificación de delitos.

"En una boleta de citación no se debería estar precalificando delitos y eso no es propio de una acción del Ministerio Público, tiene que hacerlo un tribunal cuando ya está avanzada la investigación", dijo el jurista, quien señaló que, además, al líder opositor "se le han violado las garantías constitucionales del debido proceso" al no indicar "el carácter con el cual está siendo citado".

Además, se le hace un llamado a la Fiscalía al "debido cumplimiento de la Constitución" y que "no pretenda judicializar ni criminalizar actos o consideraciones de carácter político".

La investigación en contra de González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web, en la que el antichavismo asegura haber cargado "el 83,5 % de las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio.

La PUD divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de "falsas", después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha recibido cuestionamientos de numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen. EFE

