Alejandra Rubio se pronuncia tras las duras declaraciones de Paola Olmedo sobre su tía, Carmen Borrego

Después de dos años de matrimonio y un hijo en común, Paola Olmedo y José María Almoguera, nieto de María Teresa Campos, anunciaron su separación el pasado mes de abril. Durante varios meses, la pareja estuvo en el centro del foco mediático, pero la situación se había calmado hasta ahora. La protagonista de la polémica ruptura ha decidido conceder una explosiva entrevista a la revista Semana, donde ofrece su versión de los hechos y reaviva la polémica. La joven ha decidido contar su verdad en esta entrevista donde se defiende de las críticas y polémicas que la han rodeado desde su separación, especialmente en lo que respecta a su relación con su exsuegra, Carmen Borrego. "Nos llevábamos bien hasta que vendió mi embarazo sin mi consentimiento, no estaba ni de tres meses", un episodio que considera una traición por parte de Borrego. La joven, que asegura ser consciente de que haber formado parte del clan Campos es algo que la marcará de por vida, ha decidido hablar abiertamente para defender su reputación y contar su versión de los hechos. Su entrevista ha generado un gran revuelo, no solo en los medios, sino también dentro de la familia de su exmarido. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y prima de José María Almoguera, ha sido la primera en reaccionar a las declaraciones de Olmedo. En medio de su embarazo y disfrutando de un buen momento junto a Carlo Costanzia, la influencer ha optado por desmarcarse de la polémica. "Yo no tengo nada que decir", declaró la colaboradora, añadiendo que prefiere mantenerse al margen de este asunto que considera ajeno a ella. A pesar de la tensión que las palabras de Paola han provocado en la familia, Alejandra intentó minimizar el impacto en sus declaraciones a la prensa. "Es que no va conmigo. Es suficiente", comentó, visiblemente afectada, antes de disculparse y señalar que estaba exhausta tras un largo viaje y el calor sofocante. "Lo siento mucho por vosotros, de verdad. Llego reventadísima. Hace un calor horroroso", añadió. En cuanto a la reciente ausencia de José María Almoguera en la misa en honor a su abuela, Alejandra también prefirió no hacer comentarios: "Nada que decir". Del mismo modo, evitó dar detalles sobre la ausencia de su pareja en el evento. "Ay, Dios mío, me pillas que de verdad, eh", respondió, evidenciando su deseo de evitar más controversias. Finalmente, dejó claro que, a pesar de todo, sigue dispuesta a trabajar junto a Carmen Borrego en televisión, afirmando: "Como siempre". Su principal prioridad ahora es descansar y estar tranquila en casa, concluyendo con un sentido "lo siento en el alma".

