Alejandra Rubio habla sobre la exclusiva de Paola Olmedo hablando de su tía Carmen

Alejandra Rubio ha empezado este miércoles como colaboradora en 'Vamos a ver' y lo ha hecho en un día difícil para todas las Campos después de que Paola Olmedo haya concedido una exclusiva para la revista Semana hablando de ellas y de José María Almoguera. La nueva colaboradora ha empezado asegurando que la presión mediática que ha sufrido este verano debido a su embarazo la ha llevado "depende del día", ya que "al principio lo gestioné bastante peor, según pasan los días te vas acostumbrando... éramos personas conocidas, pero no lo había vivido tan a lo bestia, ha sido complicado". Además, ha reflexionado sobre la exclusiva que dieron anunciando su embarazo y no entiende "cuál es el problema de dar la noticia así, es verdad que yo no he vendido exclusivas hablando de mi familia, pero dar una noticia así, para mí era la mejor manera de hacerlo", anunciando que "no va a haber más" porque "tengo claro que no quiero enseñar la cara del bebé". En cuanto a la exclusiva que ha dado Paola Olmedo hablando de su familia, Alejandra ha desmentido que su tía anunciase el embarazo sin su consentimiento, ya que "ESA exclusiva estaba firmada por los tres, en ese momento salen los audios de Paola y yo creo que ella, siente un poco de vergüenza y dice 'cómo voy a hacer ahora una exclusiva dando esta noticia' y se retiran. Qué pasa, que esa exclusiva estaba firmada y Carmen lo que hizo fue cumplir con el contrato". Y es que esos audios en los que se escuchaba a Paola hablando mal de Carmen fueron el detonante que las enemistó: "A raíz de los audios todos empezamos a reconducir la relación, todo el mundo fuimos bastante conciliadoras porque queríamos paz, era la relación de José, pero aun así comenzó el declive entre mi tía y su hijo... porque al final esos audios separaron a la familia". En cuanto a cómo le habrá afectado a su primo estas palabras de la madre de su hijo, la joven confesaba que le da pena porque "si habían acabado con tan buena relación, me da la sensación de que va a ser un bache gordo. Si ya ha rehecho su vida, igual le da menos importancia a este tema". Además, ha aprovechado el momento para explicar que ella sí tiene buena relación con José María: "Yo con él no tengo ningún problema, yo con él hablo, está súper pendiente de mí y no le he querido llamar por este tema porque me da un poco de cosa".

