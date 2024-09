Adi Iglesias: "Estoy en shock, me veía preparada para revalidar el título"

La atleta paralímpica Adiaratou Iglesias reconoció que está "en shock" por no haber podido revalidar el título de campeona de los 100 metros de la clase T13 para deportistas con discapacidad visual en los Juegos de París, al acabar quinta, y explicó que se veía "muy preparada físicamente y mentalmente" para hacerlo, afirmando además que este resultado le sirve para "aprender y tener los pies sobre la tierra". "Ahora mismo estoy un poco en shock. Me veía muy preparada para revalidar mi título físicamente y mentalmente, me veía bastante bien; de hecho, esta mañana he calentado bien, esta tarde también, me veía muy positiva, simplemente no ha salido. Lo he dado todo y ahora he intentado sacar un poco, ver la carrera, reflexionar qué he hecho, porque siento que he salido bastante bien", señaló a los medios de comunicación tras la carrera. En este sentido, explicó que "algo" falló "en los últimos 50 metros". "No sé lo que es, esa es mi sensación del cuerpo. Ahora, a seguir preparando la prueba del día 5, que no es mi prueba, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor que pueda", dijo. "Mi mentalidad ha sido ganadora. No ha podido ser por las razones que sea, porque físicamente y mentalmente no ha sido. Son cosas de la vida, en el mundo del deporte a veces se pierde más que se gana y es algo que siempre me han enseñado de pequeña. No me siento como mal por ello porque sé que he dado mi 100%", prosiguió. "El deporte paralímpico cada vez Se está profesionalizando más y en la velocidad aún más. Creo que Lamiyeva está muy fuerte y lo ha demostrado tanto en la semifinal como en la final y es una realidad, pero no es un tiempo que yo crea que no lo puedo hacer en ningún momento, incluso mañana no lo sé", añadió. Además, la gallega reconoció que lo de este martes es algo que "nunca" le había pasado. "He empezado en el mundo del deporte fuerte y esto nos sirve para tener los pies sobre la tierra. Creo que nunca se me ha ido la pinza en ese sentido, pero es una forma de aprender. No estar entre las tres primeras es una forma dura de aprender, pero yo creo que se sacan muchas cosas positivas y no tan positivas. Eso dura unos días, a llorar y luego para adelante. Estoy en shock", confesó. "Cuando trabajamos el tema de la psicología, tú apuestas por las posiciones de medalla. Hay muchas cosas que están fuera de tu alcance, pero en este caso yo me veía como opción a medalla, visualizaba simplemente eso. Esto no me lo había imaginado. A ver cómo me encuentro mañana, pero no creo que me dure bastante. Me veréis el día 5 dándolo todo", afirmó. En otro orden de cosas, aseguró que, a pesar de todo, ha vivido una experiencia "muy bonita" en sus primeros Juegos con público presente en la grada. "Por una parte un poco decepcionada, no sé si esa es la palabra, porque ha venido mi familia a verme, a apoyarme. Esto forma parte del juego, y hay que aprender de ello y sacar el lado positivo. Debo apoyarme en ellos, en mis compañeros, disfrutando de la Villa. Las cosas no están saliendo como queremos que salgan, pero la vida es así", subrayó. "Una derrota simplemente es un aprendizaje, son cosas que pasan, se pierde más que se gana. Quiero que los niños y las niñas también vean ese lado del deporte que no es tan bonito, pero que forma parte del juego. No siempre se gana, y hay que intentar aprender y seguir enseñando buenos valores. Voy a intentar dar lo mejor para mí, para el país, para España, porque siempre me ha apoyado", finalizó.

