La Liga F quiere "apartar la queja reivindicativa" para "seguir construyendo y avanzando"

La Liga F presentó este lunes su tercera temporada como competición profesional, en un curso 2024-2025 en el que quieren "apartar la queja reivindicativa" para "seguir construyendo, avanzando y ganando" después del incremento que experimentaron la pasada campaña, en la que crecieron un 13% en asistencia, un 172% en las redes sociales. La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, recordó en la gala de la competición el discurso que dio hace un año antes de la pasada temporada, unas palabras con "rabia" después del momento que vivía el fútbol español después de la conquista del Mundial femenino, eclipsado por el beso no consentido del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la futbolista Jennifer Hermoso. "Acabábamos de ser campeonas del mundo y lo estábamos viviendo con amargura. Me sentía con rabia y lanzamos el mensaje de 'Vamos Ganando' porque era de optimismo y de ir ganando retos, objetivos, asistencia y audiencia", explicó, al tiempo que confesó que ha sacado un aprendizaje de lo sucedido en la pasada temporada. Para ella, "la queja reivindicativa sirve para poder dar voz a los sentimientos, pero paraliza y no te deja seguir". "Lo que importa es la reacción ante esa situación y ver lo que está en nuestras manos", declaró Álvarez, que pidió "tratar de construir y apartar la queja reivindicativa". "Me considero una privilegiada porque puedo celebrar cada una de las cosas que pasan en el fútbol femenino, y ahora toca que celebremos y estemos unidos para seguir disfrutando de cada paso que damos", destacó, al tiempo que también señaló que la temporada pasada pudo visitar los vestuarios de los equipos de la Liga F y pudo escuchar "sus llantos y sus soluciones". A la dirigente le parece "muy importante" lo que aportan las jugadoras. "Sois el mejor altavoz de Liga F, el mejor amplificador de los mensajes que queremos transmitir a todo el mundo", expresó la presidenta de la Liga F, que no se identifica "en absoluto" con el mensaje de que 'nada ha cambiado' desde que la competición se hizo profesional. Álvarez remarcó que las jugadoras "valoran muchísimo el trabajo que se está haciendo desde los clubes", y resaltó que, pese a que "los datos de asistencia a los campos son mejores", están "muy lejos" de alcanzar lo que quieren. "Estamos tratando de acercar a las jugadoras, de escuchar sus necesidades, y se estamos tratando de potenciar la apertura de estadios, porque mejora el producto audiovisual, y esto aumenta las audiencias y atrae a patrocinadores", describió. Irene Oguiza (Athletic Club), María Méndez (Real Madrid), Carmen Menayo y Marta Cardona (Atlético de Madrid), Paula Fernández, (Levante UD), Paola Ulloa y Monica Hickmann, (Madrid CFF), Paola Hernández, (Costa Adeje Tenerife), Andrea Romero (Granada CF), Noelia García (SD Eibar), Cris Martínez (Deportivo Abanca), Anita Hernández (RCD Espanyol), Kerlly Real (Valencia CF) y Carmen Álvarez (Real Betis Féminas) estuvieron presentes en la puesta de largo de la temporada 2024-2025 de la competición. La jugadora del Deportivo, Cris Martínez, se mostró muy feliz de "devolver" al conjunto gallego a Primera División, y recordó "lo duro que fue" el momento de su descenso a la segunda categoría. Tiene claro que el suyo es un club "ejemplo de apuesta por el fútbol femenino" y que el momento del ascenso fue "muy bonito para la ciudad y para el fútbol", al tiempo que deseó seguir "llenando Riazor". Por su parte, el consejero delegado del equipo herculino, Carlos Ballesta, recalcó que "la Coruña es una ciudad referente en el fútbol femenino", y recordó que tienen "más de 6.000 abonados" solo del equipo femenino, y que está convencido de que cada partido que jueguen en Riazor lo harán "con miles de personas en las gradas". "Tenemos mucha ilusión y ganas para afianzar el equipo en la categoría y seguir apostando por las chicas jóvenes con talento", señaló. En su misma línea se mostró Ana Hernández, jugadora del RCD Espanyol, que también ascendió este pasado curso, lo que fue "un reto muy difícil y bonito". "Estoy muy contenta sobre todo por la gente del club, que es un histórico que llevaba un par de temporadas buscando el ansiado ascenso, y que se merecían volver", declaró. En ese sentido, la embajadora del club perico, Dolors Rivalta, dijo que "volver a la Liga F es un gran orgullo" y que quieren consolidarse, estabilizarse y seguir creciendo en la máxima categoría. "Es un sueño estar aquí, que las niñas tengan referentes y nosotras trabajamos para las niñas del ayer, de hoy y del mañana", zanjó. La jugadora del Madrid CFF, Mónica Hickmann, se mostró "afortunada por representar" al club madrileño, que lo ve como "un proyecto muy grande y de mucha ilusión". "Después de llegar hace cuatro o cinco años y que el equipo estuviese peleando por estar en la Liga, a ahora hacerlo por estar en la Liga de Campeones, me da mucha alergría", destacó. "Ver a muchas niñas formadas por el club me hace muy feliz por todo el trabajo que viene haciendo el Madrid durante estos años. Vamos a buscar estar entre los grandes, que creo que nos merecemos estar", advirtió la brasileña. Por último, la portera del Eibar Noelia García se mostró consciente de que "la Liga F es cada año más competitiva y profesional", y que tienen que "dar un extra más". "Tenemos claro que vamos a luchar hasta el final por la permanencia", prometió.

Compartir nota: Guardar Nuevo