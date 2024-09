Ion Aramendi se pronuncia sobre la actitud de Rodolfo Sancho tras la condena a cadena perpetua de su hijo

Imparable, y convertido en uno de los presentadores estrella de Mediaset, Ion Aramendi ha viajado a Vitoria para presentar en el FestVal la nueva edición de 'Gran Hermano', que copresentará junto a Jorge Javier Vázquez tras su éxito al frente de formatos como 'Reacción en cadena', 'Factor X' o los debates de 'Gran Hermano VIP' y 'Gran Hermano Dúo'. "¡Vuelve GH! Vamos, GH Anónimo, que es el que a mí me flipa y me fascina. O sea, para mí ha sido siempre el mejor programa de la televisión. Yo he sido fanático desde la primera edición. Veíamos el 24 horas en mi casa y vuelve esa edición" ha exlamado emocionado, asegurando que a pesar de su papel fundamental en el reality "no conozco nada del casting ni quiero conocerlo. No sé absolutamente nada. Quiero descubrirlo como espectador el próximo jueves. Me apetece conocer a la gente, gente que no conozca de nada". Como reconoce, está "encantado" de trabajar de nuevo con Jorge Javier: "Es que está en un momento profesional increíble, de verdad. En el diario está increíble. Tío, es un amor. Aparte, tenemos ya mucha confianza. De muchos años desde el Sálvame llevamos ya casi 15 años juntos y además tenemos una relación personal extraordinaria. Y está en tan buen momento que yo me subo rápido a él. Estoy muy contento, sí" confiesa. Sobrevolando, la sombra de la primera presentadora de 'GH', Mercedes Milá, para la que Ion no tiene más que buenas palabras. "Para mí es un referente. Además, también tengo una relación maravillosa personal con ella porque mi mujer trabajó muchos años en Gran Hermano, y con ella hemos tenido siempre una relación especial. A mí me apoyó cuando yo era reportero, y me dijo: 'Tú eres muy bueno', y a mí eso, o sea, de las cosas que me llevo en mi vida, me llenó de orgullo y le tengo mucho aprecio" desvela, aprovechando la ocasión para mandar un "beso gigante" a la presentadora, sin ocultar que si le mandase un mensaje para desearle suerte en el regreso de 'GH' estaría "muy agradecido". ¿Cómo llevaría él convivir en la casa de Guadalix de la Sierra con gente a la que no conoce de nada? El presentador lo tiene claro, "muy mal". "No tengo un carácter excesivamente fácil, tampoco muy complicado, soy un tío más o menos majo, pero es verdad que hay gente que me irrita mucho. Tengo un pronto también, y si no como y no duermo, lo llevo mal" asegura, sin poder contener la risa con la pregunta de si soportaría tener como compañera a Maite Galdeano si participase en un reality: "No, no, no. O sea, va, esto es otro nivel. O sea, hay concursantes de Gran Hermano y luego está otro nivel. Hay leyendas, leyendas de la vida. Maite... ostras. Yo hubiera flipado, me hubiera reído mucho, pero también yo creo que, no sé, le hubiera hecho algo" reconoce. Ion trabajó muchísimos años en 'Sálvame' y guarda un buen recuerdo de María Patiño, Belén Esteban, los Kikos... por lo que no ha dudado en desearles lo mejor en el regreso de 'Ni que fuéramos... Shhh' a Ten Tv tras el verano. "Me parece que son de los mejores, sino los mejores colaboradores que hay en la televisión para hablar de lo que hablan. Y, además, son tíos estupendos. Son profesionales como la copa de un pino y conmigo han sido compañeros maravillosos. A todos ellos, un abrazo gigante" añade. Por último, el presentador se ha pronunciado sobre la condena a cadena perpetua de Daniel Sancho en Tailandia por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Un tema en el que ha preferido no entrar porque "está en manos de la ley", aunque sí ha empatizado con el durísimo momento que está viviendo Rodolfo Sancho: "Como padre, yo sufriría un montón por lo que sucedió, por lo que ha tenido que vivir y por lo que están viviendo. Como padre imagínate, el dolor es increíble de ver que un hijo tuyo está en la cárcel, de que ha sido condenado por un delito terrible. Bueno, un horror, tío, un horror" reconoce.

