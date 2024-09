Hamás avisa de que si Netanyahu no cumple con el plan de Biden los rehenes morirán bajo las bombas israelíes

El portavoz y miembro del buró político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Osama Hamdan, ha advertido de que si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no cumple con el plan del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los rehenes seguirá muriendo bajo los ataques del Ejército de Israel. Hamdan ha reprochado a Washington no estar haciendo todo lo posible para que Netanyahu se ciña al plan de Biden, una vez insiste aún en mantener a las tropas israelíes en el corredor de Filadelfia, que separa la Franja de Gaza de Egipto. "No se necesita es una nueva propuesta, sino obligarle a lo acordado", ha zanjado. "Nuestra postura en el corredor de Filadelfia es rechazar cualquier fórmula que mantenga allí la presencia de la ocupación, cuya salida es parte del proceso de retirada que se acordó previamente", ha recordado el portavoz de Hamás. "Si Washington no obliga a Netanyahu a retirarse de Filadelfia, está buscando salvarle de las consecuencias del asesinato de prisioneros detenidos", ha señalado Hamdan en referencia a los cadáveres de seis de los rehenes de Hamás hallados el sábado pasado en un túnel en la ciudad gazatí de Rafá. En lo que respecta a estas seis personas, ha subrayado que o bien "murieron bajo bombardeos israelíes, bajo disparos israelíes, o durante los enfrentamientos" ya que continuar con los ataques sobre la Franja de Gaza "conduce al asesinato de los prisioneros en lugar de traerlos de vuelta". La vuelta de estas personas, ha enfatizado, solo se producirá con el fin de los ataques y la ocupación israelí. "La sangre de seis detenidos es mejor para el mundo que la de 50.000 palestinos asesinados desde el 7 de octubre", se ha preguntado.

