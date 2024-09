El ruso Daniil Medvedev se impone al portugués Nuno Borges y avanza a cuartos en el US Open

El tenista ruso Daniil Medvedev venció este lunes por 6-0, 6-1 y 6-3 al portugués Nuno Borges y avanzó a los cuartos de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista rápida, para ir definiendo una ronda en la que todavía no está el italiano y número uno del mundo, Jannik Sinner. Medvedev, número cinco del ránking ATP, necesitó algo menos de dos horas para deshacerse del portugués, que salvo en algún momento del último set, no puso en aprietos al ruso. El campeón en 2021 deja atrás un verano para olvidar, con derrotas en sus estrenos en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, para ahora celebrar su pase a cuartos en el US Open por quinta vez en los últimos seis años. Ahora, espera rival, que saldrá del duelo entre Jannik Sinner y Tommy Paul. El tenista local Frances Tiafoe aprovechó el apoyo de la Arthur Ashe para avanzar a cuartos de final del torneo por tercera ocasión consecutiva, algo que ningún estadounidense lograba desde Andy Roddick entre 2006 y 2008. El norteamericano, número 20 del mundo, venció por 6-4, 7-6(3), 2-6 y 6-3 al australiano Alexei Popyrin, que se deshizo del serbio Novak Djokovic en segunda ronda. Y Tiafoe ya conoce rival, ya que se jugará una plaza en semifinales ante el búlgaro Grigor Dimitrov, que dio la sorpresa este domingo al deshacerse del ruso Andrey Rublev en cinco sets y tras más de tres horas y media de encuentro, un factor que puede correr en su contra en los cuartos. Muchos menos problemas tuvo el británico Jack Draper, que se deshizo en octavos del checo Thomas Machac (6-3, 6-1, 6-2) y sigue sin ceder ni un solo set en el torneo. Su rival saldrá del vencedor del duelo entre los australianos Alex de Miñaur y Jordan Thompson. El otro partido de cuartos de final lo completan el estadounidense Taylor Fritz y el alemán, ganadores ante el noruego Casper Ruud (3-6, 6-4, 6-3, 6-2) y el local Brandon Nakashima (3-6, 6-1, 6-2, 6-2), respectivamente. Mientras que en el cuadro femenino destaca la presencia de Paula Badosa, única superviviente del tenis español en el torneo, y que se verá la caras en cuartos ante la estadounidense Emma Navarro, que se deshizo en octavos (6-3, 4-6, 6-3) de la vigente campeona, Coco Gauff. La ganadora de este duelo se verá las caras con la vencedora del envite entre la bielorrusa Aryna Sabalenka, que ganó (6-2, 6-4) este domingo a la belga Elise Mertens, y la china Qinwen Zheng, en cuartos tras imponerse a la croata Donna Vekic por 7-6, 4-6 y 6-2. Por el otro lado del cuadro, la checa Karolina Muchova no tuvo problemas ante la italiana Jasmine Paolini, flamante oro olímpico (6-3 , 6-3) y se cruzará en cuartos ante la brasileña Beatriz Haddad Maia, que se impuso en más de dos horas y media a la veterana Caroline Wozniacki (6-2, 3-6, 6-3) y se convirtió en la primera brasileña en estar en cuartos desde 1968. Mientras que Jessica Pegula superó este lunes a la rusa Diana Shnaider y espera en la siguiente ronda a la ganadora del Swiatek-Samsonova.

