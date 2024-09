El relevo 4x100 estilos se muestra feliz por su bronce y subraya la fuerza del equipo

Nuria Marquès, Óscar Salguero, Íñigo Llopis y Sarai Gascón, los cuatro componentes del relevo 4x100 estilos 34 puntos que consiguieron la medalla de bronce este lunes en los Juegos Paralímpicos de París, reconocieron su felicidad por el éxito logrado y la fuerza de un equipo en el que también nadaron José Antonio Marí y Anastasiya Dmytriv. "La verdad es que las sensaciones son muy positivas. Un relevo en un estadio como este la verdad es que se disfruta muchísimo y creo que todos lo hemos disfrutado, lo hemos sufrido hasta el final y la verdad es que ha salido superbien", celebró Nuria Marquès ante los medios. Por su parte, Óscar Salguero estaba feliz de haberse desquitado de ese sexto puesto en los 100 braza. "Tenía la mentalidad de querer quitarme esta 'puntillita' que tenía clavada y demostrar que podía hacerlo, que he trabajado estos meses muy duro y que aunque tenía la lesión lo podía hacer. "Estaba superconvencido, superarropado por el equipo y yo creo que eso ha hecho que pudiera sacar la mejor versión de mí junto con la suya y conseguir esta medalla tan importante para mí", añadió el nadador catalán. Por su parte, Íñigo Llopis estaba "supercontento". "Tanto los cuatro que nos hemos tirado por la tarde como José y 'Tasy', que se han tirado por la mañana y hemos hecho un gran tiempo. Y yo, por mi parte, he intentado dejar lo mejor posible esta tarde el relevo para Sarai que estando ahí en la pelea es la mejor y lo ha demostrado una vez más", subrayó. Finalmente, precisamente Sara Gascón se mostró feliz por tener ya nueve medallas y seguir sumando al menos una en cada cita que ha disputado desde su estreno en Pekín en 2008. "Estoy muy, muy contenta de abrir así la competición. Había nadado una prueba, pero esta era la que tenía más opciones y la verdad es que el relevo, personalmente, es una prueba que siempre me motiva mucho, no sé si es por la fuerza del equipo, donde siempre saco un extra más de lo que tengo. Hemos sido un equipo de seis, además con toda la familia aquí animándonos, así que ha sido un extra que hemos sacado", sentenció.

