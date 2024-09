El presidente de Canarias niega que los menores migrantes queden en "desamparo"

El presidente del Gobierno de Canarias y secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha admitido este martes que en su formación hay un "debate interno" sobre el apoyo al Gobierno central debido a los "incumplimientos" de la 'agenda canaria'. "Ese es un asunto de partido que tendrá que hablarse y decidirse en función de cómo vayan evolucionando las cosas aquí al final de año", ha apuntado en declaraciones a los periodistas en las que ha vuelto a insistir en que los menores migrantes no acompañados no quedan en "desamparo" pese a dejar esa responsabilidad en manos del Estado. El presidente ha precisado que es el Estado quien recoge a los menores en alta mar y los traslada a Canarias donde son 'fichados' por los servicios de extranjería "de aquella manera" y eso "no es forma de hacer las cosas". No obstante, ha precisado que los menores van a tener una "atención inmediata" ya sea en carpas, pabellones o recursos alojativos pero "esa no es forma de atender a un menor" dado que hay que escolarizarlo, que aprenda un idioma y tenga un "proyecto de vida". "Estamos absolutamente imposibilitados", ha comentado. Clavijo ha insistido en que el menor "va a tener techo, va a tener comida" pero se ha preguntado si se le pueden garantizar sus derechos porque ahora mismo, Canarias no puede, con sus recursos "sobrepasados más del doble". "Llevamos un año diciéndolo", ha subrayado. En esa línea ha lamentado que desde el archipiélago solo se escuchan "buenas palabras" pero al final, los canarios están "solos" para realizar la acogida. "Estamos preocupados porque los protocolos se respeten, los protocolos que el propio Estado en 2014 ha aprobado y las propias circulares de la Fiscalía, porque son los que garantizan la identificación y la transferibilidad del menor", ha destacado. Por ello ha defendido la vía jurídica que quiere abrir su Gobierno porque Canarias está "arrimando el hombro" en algo que era "excepcional" y que el Ejecutivo central trata ahora de que sea "normal". "Nosotros no vamos a ser cómplices de esa situación, de esa situación en la que los menores no tienen garantizado su derecho", ha agregado. El presidente ha señalado que pese a la nueva posición del Gobierno, el 'Pacto Canario por la Inmigración' se mantiene vigente, solo con Vox por fuera. "Nadie dijo que el pacto se rompiese, ni ninguna fuerza política transmitió que se descolgaba de este pacto", ha indicado, dejando claro que "Canarias no puede soportar en solitario toda la presión migratoria del sur de Europa". Sobre el acuerdo del Consejo de Ministros para destinar 35 millones a las comunidades autónomas que acojan menores migrantes --Canarias recibirá 15 millones", ha remarcado que es "claramente insuficiente" pues este año las islas, con más de 5.200 menores bajo tutela, ha gastado en torno a 160 millones. Para Clavijo, la cantidad es bienvenida "si es la primera parte" de un acuerdo para cubrir los costes más inmediatos y si al menos se ha activado a modo de reacción tras el 'plante' de Canarias en la acogida de los menores.

Compartir nota: Guardar Nuevo